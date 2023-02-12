«Это бесовские вещи»: священник высказался о нумерологах, астрологах и гадалках

Узнать судьбу и подстраховаться, спросив у звезд о благоприятных периодах жизни, – для некоторых сегодня это способ облегчить свою жизнь. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин напоминает, что Церковь любые попытки заглянуть в будущее считает грехом. Почему так сложилось, он объяснил «Татар-информу».

Узнавать будущее в любой форме – это грех, и добра никому такое решение не принесет, уверен православный священник

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Заговоры, привороты и гадания, казалось бы, давно должны были уйти в прошлое, но и сегодня многие пытаются именно такими способами решить свои проблемы. Теперь в ходу больше нумерология, астрология и духовные практики – звучит это современно, без намека на Средневековье. Однако суть остается той же, именно поэтому, так же как и ворожей и колдуний, РПЦ не признает и представителей таких «наук».

«Для Церкви не существует белой или черной магии, все это грех»

Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин объяснил, что с точки зрения православия все это грех.

Александр Ермолин: «Люди, которые занимаются гаданиями, занимаются абсолютно однозначно бесовскими вещами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отношение Церкви не менялось со времен Ветхого Завета. Там все очень жестко, и всякого рода гадалки однозначно отвергались народом Божиим. Вплоть до вынесения очень суровых приговоров, а это явное указание на тяжесть преступления. Для ветхозаветного избранного народа это было ужасным и страшным грехом», – говорит священнослужитель.

Сейчас, спустя тысячелетия, отношение к этим грехам остается таким же, как и в древние времена.

«Люди, которые занимаются гаданиями, занимаются абсолютно однозначно бесовскими вещами. Без попыток представить, что есть черная магия, белая магия или какая-нибудь серая», – объясняет отец Александр.

«Сейчас я вне религии, я поняла, что Бог – это что-то единое»

Мы пообщались с теми, кто помогает заглянуть в будущее с помощью звезд и цифр. Как правило, часть из них атеисты, другие, даже называя себя верующими, грехом свою работу не считают.

Те, кто практикуют Access bars, считают, что с помощью воздействию на точки головы можно влиять на мозг и подсознание Фото: gpointstudio / ru.freepik.com

Жительница Казани Регина Хазиева занимается модным сейчас направлением Access bars. Это методика, при которой практик воздействует на определенные точки на голове. Считается, что благодаря этому происходит воздействие на мозг и подсознание. Регина признается – верит и в Бога, и в высшие силы.

«Знаю, что бывают разрушающие программы, созданные сильной негативной эмоцией, в народе называемой “сглаз” или “порча”. В одной из своих практик использую энергию Христа для исцелений. К этому меня привел травмирующий опыт, у меня было тяжелое эмоциональное состояние. Чтобы разобраться с этим, я использовала разные методы и техники, обращалась к психологам, пробовала медитации, тета-хилинг. Мое состояние улучшилось, ушла тревожность, и в моей голове наступил покой», – рассказывает она.

Татьяна Калинина объясняет: астрология не имеет ничего общего с гаданиями Фото: Dragana_Gordic / ru.freepik.com

Другая жительница Казани Татьяна Калинина позиционирует себя как психолог, эзотерик и активно использует в работе астрологию.

«Сегодня все больше и больше людей обращают внимание на такие направления, как эзотерика, астрология, нумерология, энергетические практики. И они направлены исключительно на развитие нашего мышления, сознания, на улучшение нашего самочувствия, на ощущение внутренней гармонии», – считает она.

Татьяна утверждает, что все это полезные инструменты, направленные на благо нашего существования, которые никак не противоречат религии.

«Это универсальные знания, которые находятся вне религии. Это просто понимание того, как устроено вообще все в нашей жизни. И если посмотреть в историю, раньше многие знания, которые сегодня доступны, были закрыты. Просто человечество развивается и познает что-то новое», – говорит она.

Татьяна Калинина объясняет: астрология не имеет ничего общего с гаданиями. По ее словам, она лишь помогает узнать, когда в жизни человека наступят благоприятные периоды, которые просто дают подсказки, где быть осторожнее, а когда действовать с уверенностью.

Дина Салахова говорит, что нумерология изменила ее жизнь к лучшему Фото: vk.com

А вот нумеролог Дина Салахова вообще уверяет, что разочаровалась в религии после того, как обратилась к бабушке, обладающей даром ясновидения, использующей в своей работе молитвы.

«Я оказалась в критической ситуации. Мой бывший муж стал игроманом. Я все пыталась его вылечить, верила, что у нас все наладится. И эта бабушка, как я думала, помогает мне через молитвы. Она мне все говорила, что надо спасать семью. В какой-то момент я поняла, что мой муж не хочет меняться, и решила развестись. Мне в этот момент попался нумеролог, я заказала нумерологическую карту и поняла, что мне нечего бояться. Что я могу жить так, как я хочу, а не так, как мне навязывает общество. В моей голове религия – это ограничение», – говорит она.

Дина считает, что бабушка, которая помогала ей через молитвы, навязывала ей устаревшие установки. К примеру, о том, что семью надо сохранить любым путем. Но избавившись от навязанных мнений о семье, она развелась и только тогда поняла, что этот брак и был предметом ее несчастий.

Дина говорит, что нумерология изменила ее жизнь к лучшему. Она сама обучилась и теперь составляет нумерологические карты другим людям.

«Сейчас я вне религии. Раньше я считала, что я мусульманка, но сейчас я не делю людей на нации и религии. Я поняла, что Бог – это что-то единое. Это слово я заменила на слово “вселенная”. Заглядывать в будущее можно по-разному. То, чем пользуясь я, это все инструменты, которые подсвечивают жизненный путь. Я сторонник такой парадигмы, что я – творец и я создаю свое будущее. Я не полагаюсь на Бога», – говорит Дина.

Девушка считает, что нумерология помогла ей познать себя. Говорит, что этим путем для нее идти лучше и быстрее.

Отец Александр считает, что православный христианин не будет пытаться узнать, что его ждет: «Какие-то предсказания для него просто не актуальны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Источник такого знания – это бес»

Все аргументы, которые приводят опрошенные, отец Александр называет лишь оправданием греха.

«Просветленные гадалки, которые с иконками что-либо делают, любая форма нумерологии, астрологии и любая форма суеверий – это однозначно бесовская вещь. Потому что люди обращаются за помощью к бесам. Источник этого знания – это бес», – утверждает священнослужитель.

Знание своего будущего не всегда будет полезно, поэтому православный христианин не будет пытаться узнать, что его ждет, считает отец Александр.

«Христианин не ставит себе задачу “подстелить соломку”, узнать, когда поднимутся акции и что-то изменится. Для христианина жизнь – это дорога к Богу, по которой он идет, и какие-то предсказания для него просто не актуальны», – считает священнослужитель.

Безгрешный приворот, белая магия, народные целители: большинство таких направлений – это лишь попытка мимикрировать под служителей Церкви, говорит он.

«Вот у колдуньи иконка стоит, и она так же спокойно читает заговор. Это просто люди, которые используют православную атрибутику. Лукавый всегда делает приятной и понятной дорогу ко греху. Если бы человек видел все как есть, он бы от этого отказался. Не зря говорят “благими намерениями вымощена дорога в ад”. И лукавый всегда старается показать грех с красивой стороны: не блуд, а любовь, не чревоугодие, а тонкий кулинарный вкус», – приводит пример он.

На ум во время беседы сразу же пришла известная предсказательница из Болгарии, построившая в своем родном городе церковь.

Однако священник уточняет: то, что она делала, Болгарская Церковь всегда осуждала.

«Есть официальная позиция Болгарской Церкви. Она отрицательная. То, что она построила храм, еще ничего не значит. Его может построить человек, вообще не верующий», – говорит отец Александр.

«Вот коронный вопрос у многих: “Кому мне поставить свечку, чтобы у меня все было хорошо?”» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Крест в машине – это не +5 к анти-ГИБДД»

Священнослужитель считает, что люди, которые прибегают к помощи нумерологии и подобным практикам, видят в любом сакральном и духовном некий элемент отношений «ты – мне, я – тебе».

«Вот коронный вопрос у многих: “Кому мне поставить свечку, чтобы у меня все было хорошо?” Или: “Батюшка, освятите мне машину, чтобы у меня все было хорошо”. Я обычно говорю: “Ты на ТО вовремя езди, правила соблюдай, и у тебя все будет хорошо”. То есть освящение не для того, чтобы “было хорошо”. У слова “освящение” корень – “посвящение”. То есть, освящая, человек получает Божье благословение. У меня в машине крестик стоит, и от этого у меня не появится плюс пять к анти-ГИБДД и плюс десять к уверенности на шипованной резине. Этот крест напоминает мне и окружающим, что я – христианин. Так и человек. Освятил машину – должен отдать Богу. Ездишь на освященной машине – делай христианские поступки: помогай ближнему, застрявшему в снегу, или подвози кого-нибудь», – объясняет иерей.

«Любая религия требует каких-то усилий… У христианина есть внешние ограничения, связанные с нравственностью, образом жизни» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Она бы очень хотела видеть такую религию, в которой ей было бы удобно»

Девушка, которая рассказывала о том, что увлеклась нумерологией, потому что видит в религии лишь ограничения, ищет просто удобную для нее позицию, где не надо прилагать каких-либо усилий, считает отец Александр.

«Она бы очень хотела видеть такую религию, в которой ей было бы удобно. Она не хочет посты соблюдать, читать молитвы. Мне кажется, ей и другие бы религии не понравились. Ведь любая религия требует каких-то усилий», – объясняет священник.

Слово «ограничение» применять относительно религии нельзя, считает он. И приводит пример из Нового Завета, где христианина сравнивают с атлетом.

«Христианин, так же, как и атлет, постоянно занимается духовным упражнением. Можно ли сказать, что человек, который занимается спортом, в чем-то себя ограничивает? Ну в принципе да: он не ест сладкое, качается, у него болят мышцы. И христианин так же – у него есть внешние ограничения, связанные с нравственностью, образом жизни. Но я бы не сказал, что эти ограничения лишают свободы», – говорит священнослужитель.

Пост и молитва для православного человека – это способ общения с Богом, способ разорвать какие-либо ограничения между Богом и человеком. Во фразе «раб Божий» не имеется в виду какое-то лишение свободы, она указывает лишь на то, что у человека есть выбор – быть рабом греха или же Бога. Быть где-то посередине невозможно, утверждает иерей.

По словам отца Александра, в нумерологии, астрологии и прочих подобных направлениях не происходит абсолютно никакой работы над собой. Человек выбирает все это только потому, что это легче.

И если большинство людей осознают, что гадание и любые способы заглянуть в будущее – это грех, то мало кто задумывается, что грехом являются суеверия, вера в порчи и даже некоторые приметы.

«Есть такая страшная вещь – называется народный календарь. Это ужасно. Недавно услышал, что, согласно “народному календарю”, Иоанн Предтеча – это Иван Бражник. Святой Иоанн – это человек, который был в высшей степени подвижником. Он уходил жить в пустыню, в суровые условия, чтобы молиться и быть с Богом. Он был девственником и трезвенником – он никогда не пил алкоголя ни в каком виде. И когда я читаю, что в день его памяти нужно, как оказывается, ничего не делать и пить, я просто прихожу в ужас», – говорит отец Александр.

«Заговора православного быть не может. Православные не знают заговоров. Они знают молитву к Богу, и все» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У каждого человека в сердце дыра размером с Бога, и он заполняет ее чем может»

Народный календарь, по словам отца Александра, внешне использует православную «матчасть». В нем рассказывают про Ивана Купалу, которого нет в православном мире, и еще какие-то события и даты, которые якобы связаны с православием. Однако по сути ничего общего там с православием нет, уверяет священнослужитель.

Многие суеверия противоречат православным канонам. Так, например, в Сети можно встретить советы о том, что надо каждый день пить заговоренную воду.

«Заговоренной воды не бывает. Если ее пить каждый день, все будет плохо. Представьте, если каждый день пить радиоактивную воду? Это то, что разрушает нас. Если какая-то бабушка заговорила воду, она обратилась к лукавому.

И человеку будет причинен духовный вред. Заговор – это языческая форма, обращенная к языческим богам, бесам, которая подкрепляется православной риторикой. То есть заговора православного быть не может. Православные не знают заговоров. Они знают молитву к Богу, и все», – утверждает иерей.

Крещенская вода – это великая святыня, подарок Господа. Она нужна не для того, чтобы лечиться, привораживать и творить другие бесовские вещи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также нельзя лечиться крещенской водой. Крещенская вода – это великая святыня, подарок Господа. Она нужна не для того, чтобы лечиться, привораживать и творить другие бесовские вещи, объясняет отец Александр.

Великий философ и атеист Жан-Поль Сартр говорил, что у каждого человека в сердце есть дыра размером с Бога и он заполняет ее чем может, напомнил священнослужитель. Например, человек хочет быть верующим, но о религии ничего не знает, тогда дыра в его сердце начинает заполняться чем-то другим: приметами, суевериями и прочим. Это люди, которые свою религиозную жажду наполняют чем-то другим, считает иерей Александр.

«Вот мы хотим покушать, мы можем долго и сложно приготовить дома ужин, а можем по пути перекусить чем попало. Так и здесь», – говорит отец Александр.

Легкий путь – не значит правильный. Узнавать будущее в любой форме – это грех, и добра никому такое решение не принесет, подытоживает священник. Даже для атеистов будет хорошим советом в любой жизненной ситуации: выбирать надо то, что правильно, а не то, что проще и быстрее.