«Это несоизмеримо мало»: в РТ только 220 мигрантов подали документы на легализацию

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане на сегодняшний день только 220 мигрантов подали документы на легализацию. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» об изменениях в миграционном законодательстве рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

«В наше поле зрения попали 220 иностранных граждан, которые желают легализоваться. Для республики, в которой, только по официальным данным, проживают 99 тысяч иностранных граждан, эта цифра несоизмеримо мала», – подчеркнул он.

Напомним, что с 1 января по 30 апреля 2025 года иностранные граждане, находящиеся на территории России с нарушением сроков пребывания, могут обратиться в органы внутренних дел для урегулирования своего статуса.

«После 1 мая нелегально находящиеся в стране мигранты будут лишены права управления автотранспортом, оформления водительских удостоверений, распоряжаться деньгами в банке и совершать любые денежные переводы, в том числе в иностранные государства, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать и расторгать брак, учреждать юридические лица, приобретать статус индивидуального предпринимателя, оформлять детей в школы и детские сады, приобретать SIM-карты», – отметил Марат Галеев.