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Общество 7 марта 2025 13:24

Право находиться в стране имеют меньше трети мигрантов, проживающих в Татарстане

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Право находиться в стране имеют меньше трети мигрантов, проживающих в Татарстане
Марат Галеев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане проживает 99 тыс. мигрантов. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» об изменениях в миграционном законодательстве рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

«Татарстан входит в топ-5 регионов по количеству мигрантов. На данный момент в республике проживает 99 тыс. мигрантов, 22 тыс. из которых имеют разрешение на временное пребывание или вид на жительство», – рассказал Марат Галеев.

Половина мигрантов въезжают в страну с целью осуществления трудовой деятельности, а 18% прибывают в Россию, чтобы получить образование, добавил он.

Напомним, с 1 января в России начали действовать новые правила по Указу Президента России Владимира Путина, которые дают иностранцам, находящимся в стране с нарушением миграционных правил, шанс легализоваться.

#мигранты
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