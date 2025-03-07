Иностранцам без гражданства рассказали, какие процедуры пройти, чтобы остаться в России

С 1 января в России начали действовать новые правила по Указу Президента России Владимира Путина, которые дают иностранцам, находящимся в стране с нарушением миграционных правил, шанс легализоваться.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев рассказал, что до 30 апреля иностранцы или их работодатели могут обратиться в полицию для оформления документов. Для этого нужно сдать отпечатки пальцев, пройти медосмотр, подтвердить знание русского языка, истории и законов России, погасить долги и не иметь запретов на получение разрешений.

Тех, кто решит остаться, оштрафуют, но не вышлют из страны. После подачи документов им продлят регистрацию или выдадут рабочую визу. Однако им все равно придется пройти эту процедуру до 1 мая, иначе нарушители будут выдворены, а их дела передадут в суд.

С 5 февраля в России введен строгий контроль за нелегалами. Их внесут в специальный список на сайте МВД, который обновляется каждые четыре часа. Иностранцам без гражданства РФ запрещено управлять авто и получать водительские права, им блокируют банковские операции и переводы. При этом они не могут регистрировать недвижимость, заключать брак, устраивать детей в школу, открывать бизнес и получать SIM-карты. Все госорганы обязаны проверять иностранцев по этому списку и отказывать в услугах нарушителям.