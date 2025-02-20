«Это может быть Волжским лицом Казани»: ищем локацию для новой арены «Ак Барса»

Необходимость новой арены для «Ак Барса» подтверждает большинство специалистов хоккейного сообщества Татарстана и России. Такова реакция на первый текст «ТИ-Спорта» на данную тему. Следующий важный вопрос – выбор места для строительства. Как выяснилось, это большая проблема. Подробности – в расследовании спортивной редакции.





Необходимость новой арены для «Ак Барса» подтверждает большинство специалистов хоккейного сообщества Татарстана и России

Фото: © «Татар-информ»

Эхо темы новой арены для «Ак Барса» долетело до Питера и федеральных СМИ

В первых числах февраля редакция «ТИ-Спорта» подняла вопрос о необходимости новой арены для казанского «Ак Барса». Наша статья вызвала большой резонанс, а мнения экс-тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова и бывшего капитана команды, а ныне депутата Госсовета Татарстана Даниса Зарипова были процитированы в федеральных СМИ. Как и позиция представителей «Ак Барса», озвученная в материале.

Как следствие, после крупной победы (8:3) казанцев в Санкт-Петербурге над местным СКА журналисты задали соответствующий вопрос действующему наставнику «Ак Барса» Анвару Гатиятулину.

«Я знал, что команду в Татарстане очень сильно поддерживают, уделяют ей много внимания. Поэтому удивления нет, и это очень приятно, что команду отлично поддерживают и дома, и в гостях. Команда старается в ответ, выкладывается на площадке. Стоит ли «Ак Барсу» задуматься о новой арене? Этот вопрос лучше задать не мне. Конечно, судя по аншлагам дома, возможно, этот вопрос можно поднять. Но он не в моей компетенции», – ответил Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Анвар Гатиятулин: «Стоит ли «Ак Барсу» задуматься о новой арене? Конечно, судя по аншлагам дома, возможно, этот вопрос можно поднять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И на этом поток мнений не остановился. На Матче всех звезд КХЛ в Новосибирске действующий капитан «Ак Барса», один из самых медийных хоккеистов лиги Дмитрий Яшкин также поддержал идею о строительстве новой арены для флагмана хоккея Татарстана.

«Нужна ли «Ак Барсу» арена побольше? От лица игрока скажу, что, конечно, я был бы не против новой арены. По всей России открываются современные ледовые дворцы – это здорово. У «Ак Барса» большая армия болельщиков. В каждом городе нас горячо они поддерживают. А в Казани всегда шикарная атмосфера на арене. Поэтому чем больше болельщиков будет нас поддерживать на стадионе, тем лучше для нас», – заявил Яшкин корреспонденту «ТИ-Спорта».

Дмитрий Яшкин «Я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион. И для города это будет хорошо, и для болельщиков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что другой известный хоккеист, лучший бомбардир за всю историю КХЛ, который так же успел покапитанить в «Ак Барсе», Вадим Шипачев тоже обратил внимание на огромные очереди за билетами в «Татнефть-Арену». Примечательно, что сейчас он выступает за минское «Динамо», которое играет на арене в вместительностью в 15 086 зрителей. А ведь белорусский клуб в лучшем для него случае лишь середняк КХЛ.

«Татнефть-Арена» – классный стадион. Всегда нравилось на нем играть. Но в Казани столько любителей хоккея, что всех желающих арена вместить не может. Во время плей-офф огромные очереди были за билетами, люди готовы были часами стоять, чтобы попасть на матч. Все эти новости не проходили мимо нас в команде. Я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион. И для города это будет хорошо, и для болельщиков», – сказал Шипачев корреспонденту «ТИ-Спорта».

Вадим Шипачев: «Татнефть-Арена» – классный стадион. Всегда нравилось на нем играть. Но в Казани столько любителей хоккея, что всех желающих арена вместить не может» Фото: © «Татар-информ»

В целом в первом материале мы изложили позицию редакции, самого казанского клуба и наших экспертов. По итогам обсуждения стало понятно:

Новая арена для казанского «Ак Барса» необходима. Реконструкция «Татнефть-Арены» – затея сложная и без гарантии удачного исхода. Главная сложность – выбор локации для строительства объекта.

Перегруженный центр и ворота Казани на Волгу

Именно третьему пункту будет посвящен сегодняшний текст. Сразу оговоримся, что вопрос весьма сложный. Эксперты отмечают, что центр Казани перегружен как спортивными, так и прочими общественными объектами. Таким мнением с «ТИ-Спортом», в частности, поделился заслуженный архитектор Татарстана, один из авторов мечети «Кул Шариф» Айвар Саттаров.

«Я понимаю, что в новой хоккейной арене созрела объективная необходимость. Что касается локации, то это вопрос довольно интересный. Вот у нас в Казани построили массу спортивных объектов к Универсиаде-2013. Воткнули их куда попало, где пусто. Некоторые вообще возвели на территории жилых районов. Так, волейбольный центр поставили вообще в «Солнечном городе». И так далее, можно массу примеров привести», – сетует эксперт.

Айвар Саттаров: «Нам надо перестать «насиловать» реку Казанку и выходить на берега Волги. Ведь Казань – это волжский город» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Саттарова, возводить арену в центре Казани не стоит, он называет территории на улице Портовой в районе речного порта идеальными для ледового дворца. По мнению архитектора, новый дом «Ак Барса» может стать воротами Казани с выходом на Волгу.

«Нам надо перестать «насиловать» реку Казанку и выходить на берега Волги. Ведь Казань – это волжский город. В перспективе Казань должна развиваться в сторону Верхнеуслонского района. Нужно формировать новую волжскую панораму будущего Казани. И новая ледовая арена может занять в ней самое достойное место», – считает Саттаров.

С ним солидарен и основатель независимого архитектурного бюро Heads Group, выигравшего тендер на проект реконструкции ТЦ «Кольцо», Владислав Куликовский. Очевидно, что нужны большие площади и для самой чаши стадиона, и для парковки. В центре города с этим откровенный дефицит.

«Скорее всего, такой ультрасовременный объект был бы более уместен где-то на набережной. И здесь очень важно решить проблемы с парковкой. Вот возле «Татнефть-Арены» возвели отдельную многоуровневую парковку, но этого все же не хватает. Люди вынуждены парковаться возле отеля «Ривьера» или на парковке «Леруа Мерлен». Я помню, хотел сходить на хоккей – на матч плей-офф. Приехал, не нашел, куда поставить машину, и уехал домой. Центр Казани для возведения новой хоккейной арены не совсем уместная локация. А вот потенциальная идея с Новой Портовой мне нравится», – отметил архитектор в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

По словам Саттарова, возводить арену в центре Казани не стоит. Архитектор называет территории на улице Портовой в районе речного порта идеальными для ледового дворца Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Амбициозные планы по благоустройству Портовой: плюсы и минусы для хоккейной арены

У этого варианта, очевидно, есть как очевидные плюсы, так и минусы. Пока неизвестно, когда и в какие сроки будет благоустроена Портовая. На данный же момент болельщикам будет не слишком удобно добираться туда из отдаленных районов города. С другой стороны, в том же Омске в 2022 году построили ультрасовременную «G-Drive Арену» и она заполняется регулярно аншлагами, несмотря на географическую отдаленность от центра города.

При большой популярности «Ак Барса» практически нет сомнений, что болельщики команды поедут на матчи в любую локацию. Тем более при большей вместительности дешевых билетов на игры станет больше. Походы на хоккей сможет позволить себе большее количество людей, что увеличит потенциальную и реальную аудитории домашних игр.

Из плюсов – грандиозные планы властей города относительно Портовой и большие территории, где можно отстроить арену любой проектной сложности, предусмотреть парковки и прочую инфраструктуру и реализовать все задумки.

В районе Портовой большие территории, где можно отстроить арену любой проектной сложности, предусмотреть парковки и прочую инфраструктуру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже известно, что рекультивация иловых полей в Казани завершится в конце 2025 года, после чего здесь в том районе приступят к строительству мегапарка «Большая Волга». Позже он станет центром притяжения предпринимателей и туристов. Каким задумали новый микрорайон города на набережной Волги, «Татар-информ» подробно писал. В частности, там могут открыть конгресс-центр, гольф-клуб и многое другое. Если все задуманное будет реализовано, то и новая арена «Ак Барса» может занять достойное место в этом амбициозном проекте.

Проект на Портовой масштабный – вложить в него планируется 67 млрд рублей. Он займет территорию около 120 га – примерно как два острова Свияжск.

«Проект очень большой. Необходимо учесть ряд вопросов, включая транспортную доступность. Такой площадки рядом с городом на берегу Волги нет. Ее надо правильно спланировать, тщательно подойти к реализации концепции», – говорил Раис Татарстана Рустам Минниханов на инвестсовете.

При большой популярности «Ак Барса» практически нет сомнений, что болельщики команды поедут на матчи в любую локацию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь стоит отметить свежий опыт Екатеринбурга, где уже 10 марта сыграют первый матч на новой арене. Строительство стадиона для «Автомобилиста» стоило группе компаний УГМК 23 миллиарда рублей. Пожалуй, аналогичную сумму можно было бы и приплюсовать к 67-ми млрд, запланированным на Новую Портовую. Игра стоит свеч?

«Эта арена может стать новым волжским лицом Казани. И там места много – делайте там что хотите. Причем там места хватит, чтобы сделать все по уму», – объясняет Саттаров.

«Шубный вопрос», Спорт сарае и исторический облик Казани

Однако проекты на Портовой – это будущее. А суровое настоящее вынуждает искать и другие варианты для нового дома «Ак Барса».

Один из них на поверхности. До переезда на «Татнефть-Арену» «Ак Барс» до 2005 года выступал в старом Дворце спорта – Спорт сарае, который был сдан в эксплуатацию еще в 1966 году. С тех пор объект дважды реконструировали. Сначала в 1998 году, а через два года пристроили здание со вторым ледовым катком.

На данный момент на этой арене свои матчи в ВХЛ проводит фарм-клуб «Ак Барса» – «Барс». Помимо этого, там есть два зала хореографии и регулярно с незапамятных времен проводятся ярмарки шуб. Думается, что при постройке новой арены все эти функции (даже вместе с шубами) могут без потери качества переехать на «Татнефть-Арену». А с точки зрения локации лучше места, чем территория Спорт сарае, для новой арены не найти.

До переезда на «Татнефть-Арену» «Ак Барс» до 2005 года выступал в старом Дворце спорта – Спорт сарае, который был сдан в эксплуатацию еще в 1966 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но есть нюансы. Дворец спорта занимает не такую большую площадь. К тому же высота этого здания небольшая даже относительно «Татнефть-Арены». То есть гипотетическое возведение на этом месте ультрасовременной арены серьезно изменит исторический облик города. Кроме того, Дворец спорта с одной стороны поджимает ЦУМ, а с другой – Центральный стадион. То есть территория небольшая, и даже если хоккейная арена на 12-15 тысяч и влезет, то впритык. И о сопутствующей инфраструктуре речь уже не пойдет. Кроме того, есть и чисто архитектурные риски для исторического центра Казани.

«На первый взгляд, я не вижу возможности построить на месте старого Дворца новую арену. Новая арена будет точно масштабная. То есть, скорее всего, существенно повлияет на панораму Казанского Кремля и архитектурный ансамбль вокруг него. Правда, у нас там поле перед Кремлем, что мне тоже не очень нравится. Но это уже отдельная тема», – комментирует Куликовский.

В то же время его коллега Саттаров и вовсе предлагает расчистить эту зону, а не дополнительно застраивать.

«Этот дворец портит вид. Надо строить на этом месте рекреационную зону – парк. Я там не вижу никакой арены. Спорт сарае, как и Центральный стадион, «Пирамида» и гостиница закрывают всю панораму Кремля со стороны ж/д вокзала. Не надо трогать исторический центр, расчищать его надо», – сказал «ТИ-Спорту» Саттаров.

Спорт сарае, как и Центральный стадион, «Пирамида» и гостиница закрывают всю панораму Кремля, считает архитектор Саттаров Рисунок специально для «Татар-информа» предоставил Айвар Саттаров

Эксперт для иллюстрации собственных высказываний специально нарисовал изображение с видом с улицы Московской в сторону Кремля.

Вернемся к вопросу с ареной. В целом идея с «заменой» Спорт сарае очень привлекательная, но сложная в реализации с массой подводных камней. Вряд ли в угоду «Ак Барсу» и его болельщикам в городе и республике решатся на столь глобальную перестройку вокруг Казанского Кремля.

Побережье от «Чаши» до «Ривьеры»

Не менее сложный и следующий вариант в нашем списке. Речь идет о прибрежной территории от «Чаши» до отеля «Ривьера», где планируется возведение элитных жилых высоток. Однако пространство там ограничено дорогой по улице Сибгата Хакима. По мнению экспертов, данный вариант так же сложен с точки зрения реализации.

Не менее сложный вариант для строительства арены — прибрежная территория от «Чаши» до отеля «Ривьера», где планируется возведение элитного жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В крайнем случае можно и туда поставить, но я за то, чтобы оставить реку Казанку в покое. Там уже намыли территорию. Там уже много чего понаделали. Чтобы поставить туда хоккейную арену, надо будет много намывать. А ледовая арена на 15 тысяч зрителей – это гигантское сооружение. Не уверен, что влезет в локацию. Такую гигантскую «лягушку» нельзя сажать в реку Казанку. Надо, чтобы она была со стороны Волги», – полагает Саттаров.

Резюмируя, наиболее очевидным выглядит вариант со строительством новой арены в районе Портовой. Однако это наиболее «долгоиграющий» вариант. Впрочем, и вся история с новой ареной «Ак Барса» не вопрос из разряда «здесь и сейчас».

Какие шаги должны последовать

При написании данного текста мы отчетливо понимали, что представленные здесь варианты далеко не отражают полную картину и все доступные для строительства локации. Эта статья должна оцениваться как приглашение к более серьезномку экспертному обсуждению с привлечением всех заинтересованных лиц – инвесторов, хоккейного клуба, администрации города, властей республики и далее по списку.

Владислав Куликовский: «Выбор локации должен быть коллегиальным. Нужна рабочая группа, в которой должны участвовать профессионалы» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мне очень понравились слова нашего великого хоккеиста Даниса Зарипова, которые он сказал в вашей первой статье. Новая арена действительно должна быть архитектурным событием и знаковым местом в Казани. Я думаю, здесь нужно какой-то международный конкурс организовать, куда позвать самых лучших архитекторов, чтобы это было знаковое событие. Если мы хотим столь же качественный результат, как получилось с новым зданием театра Камала. Выбор локации должен быть коллегиальным. Нужна рабочая группа, в которой должны участвовать профессионалы – архитекторы и градостроители. А также инвесторы и администрация города», – считает Куликовский.

Действительно, вряд ли кто-то будет спорить, что «Ак Барс» является одним из самых узнаваемых символов Татарстана и Казани не только на российском уровне, но и на международной арене. Один из топ-клубов Европы и России, безусловно, заслуживает домашнюю ледовую арену соответствующего статуса. Как и сотни тысяч болельщиков по всему Татарстану и России возможности посещать домашние матчи клуба без «танцев с бубнами» в вопросе приобретения билетов, поиска парковки и других не самых приятных атрибутов, которые на данный момент имеются при посещении «Татнефть-Арены».

10 марта первый хоккейный матч проведут на новой арене в Екатеринбурге. На подходе стадион в Нижнем Новгороде. Ранее «отстроились» Санкт-Петеребург, Астана, Минск, Сочи и даже Новосибирск с Омском (это не полный список). То есть Казань уже, мягко говоря, не в лидерах. Остается надеяться, что уже в ближайшем будущем «Ак Барс» и республика начнут соответствующие процессы.