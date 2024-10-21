«Обсуждаем новую Казань»: конгресс-центр, гольф-клуб и рыбная ферма на берегу Волги

О строительстве мегапарка «Большая Волга» в Казани заявили на последнем заседании Инвестиционного совета Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

«Такой площадки рядом с городом на берегу Волги нет»

О строительстве мегапарка «Большая Волга» в Казани заявили на последнем заседании Инвестиционного совета Татарстана. Компания «Ядран-Строй», рекультивирующая иловые поля в Казани, презентовала проект по благоустройству этой территории после окончания работ.

Проект масштабный – вложить в него планируется 67 млрд рублей. Он займет территорию около 120 га – примерно как два острова Свияжск.

«Проект очень большой. Необходимо учесть ряд вопросов, включая транспортную доступность. Такой площадки рядом с городом на берегу Волги нет. Ее надо правильно спланировать, тщательно подойти к реализации концепции», – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов на инвестсовете.

Иловые поля – это отстойники, которые накапливают осадок сточных вод. За 50 лет между поселками Отары и Победилово накопилось более 4 млн тонн осадка Фото: tatarstan.ru

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что такие депрессивные части города как в районе у речного порта и иловые поля после реновации станут местом притяжения жителей и гостей города.

«Пять лет назад, как мэр города, я со всеми горожанами переживал за Волгу и мечтал, что мы поборем иловые поля. Сегодня мы уже в преддверии завершения рекультивации 110 га иловых полей. И мы уже начинаем обсуждать новую Казань на берегу Волги», – заявил Метшин.

В следующем году планируется завершить работы по рекультивации иловых полей Фото: rais.tatarstan.ru

Иловые поля ушли в прошлое

Иловые поля располагаются в 10-15 метрах от Волги. Их создали 50 лет назад между поселками Отары и Победилово. Поля – это такие отстойники, которые накаливают осадок сточных вод. За пять десятков лет там накопилось более 4 млн тонн.

«Водоканал» Казани перешел на практически безотходную систему термомеханической обработки илового осадка, и поля перестали использовать по назначению. С 2021 года их рекультивацией и занялся «Ядран-Строй».

«Ликвидируя существующий объект в рамках реализации федерального проекта “Оздоровление Волги” национального проекта “Экология”, мы восстанавливаем территорию, делаем ее экологически безопасной и приводим первоначальное состояние. Сейчас территория на задворках, но учитывая расположение в историческом “ядре” города, стали присматриваться к ней», – сообщил «Татар-информу» генеральный директор компании «Ядран-Строй» Марат Хайруллин.

Марат Хайруллин: «Ликвидируя существующий объект, мы восстанавливаем территорию, делаем ее экологически безопасной и приводим первоначальное состояние» Фото: rais.tatarstan.ru

Логическое продолжение благоустройства набережной

Работы планируется завершить уже в следующем году. Хайруллин отметил, что за это время специалисты хорошо изучили местность, ее слабые и сильные стороны.

Плюс ее в том, что она оказалась рядом с портовой зоной в Казани, в которую городские власти тоже решили вдохнуть жизнь. То есть проект станет логическим продолжением обновления этой части города.

«Была проведена большая работа по анализу пригодности территории на соответствие архитектурно-строительным, экологическим нормам, Стратегии развития Казани, мастер-плану Казанской агломерации. Мы увидели все необходимые условия для раскрытия делового и туристического потенциала, подготовили концептуальный проект и представили Инвестиционному совету Татарстана на рассмотрение», – отметил гендиректор.

У территории, по мнению гендиректора «Ядран-Строй», есть все необходимые условия для раскрытия делового и туристического потенциала Фото: на основе Google Maps

«Деловой район со всей необходимой инфраструктурой»

Мегапарк должен стать еще одной точкой притяжения туристов, однако основной акцент здесь будет сделан на деловое сообщество.

«В Казани проходит много тематических форумов по разным направлениям, проводятся мероприятия международного уровня, приезжают руководители и представители других стран. У нас, безусловно, есть достойные бизнес-центры, гостиницы, зоны досуга и отдыха, но это отдельные здания и территории. В этом плане нам хотелось бы выйти на новый уровень и предложить функционально законченный район со всей необходимой инфраструктурой как для проведения комфортных деловых встреч представителей бизнес-сообщества, так и для гостей города», – подчеркнул Хайруллин.

Мегапарк станет точкой притяжения туристов, но сновной акцент здесь будет сделан на деловое сообщество Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

По его словам, территория отлично подходит для такого проекта: она расположена недалеко от аэропорта, что станет существенным плюсом для прилетающих гостей. Еще одним преимуществом является прямой доступ к Волге, что позволит разместить здесь множество локаций для различных видов отдыха, связанных с водой.

Планируется проложить дорогу, которая позволит доехать до исторического центра Казани за 10-15 минут.

Всё для активного и пассивного отдыха

Доминантой нового микрорайона Казани станет конгресс-центр, в котором будут проходить рабочие встречи предпринимателей и гостей города. Рядом с ним расположатся апартаменты разного уровня, где приезжие смогут жить.

Большое внимание в организации отдыха будет уделено, конечно же, Волге. Здесь появится благоустроенная набережная для прогулок, акватория с причалами для швартовки яхт и береговой территорией для любителей водного транспорта.

Планируется открыть рыбную ферму, где можно будет посмотреть, как выращивают рыбу, выпустить ее в реку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируется открыть рыбную ферму, где можно будет посмотреть, как выращивают рыбу, выпустить ее в реку.

В планах есть идея обрамить территорию мегапарка по всему периметру водным каналом, через которые перекинут мостики.

На территории планируется разместить гольф-клуб, развлекательный парк, различные спортивные площадки и трек для электрического мототранспорта.

Начало стройки намечено на 2027 год.