«Это импульс к развитию здравоохранения»: в РТ открыли две новых поликлиники в районах

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня открыл две поликлиники. Из нового здания зеленодольской детской поликлиники по видеосвязи он дал старт работе взрослого медучреждения первичного звена в Агрызе.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

«Забота о здоровье граждан всегда была в центре внимания руководства нашей республики. В условиях пандемии доступность и своевременность оказания медицинской помощи стали особенно актуальными. Медицинская отрасль Татарстана считается одной из самых передовых среди российских регионов. И сегодня инфраструктура нашего здравоохранения пополняется двумя современными учреждениями, где созданы все условия для комфортной и эффективной работы медицинских работников и пребывания пациентов», - отметил Алексей Песошин.

Премьер поблагодарил строителей и отметил, что оба объекта построены в сжатые сроки. Возведение обеих поликлиник началось в 2021 году – в феврале и июне.

Фото: © Эвелина Киселёва \ ИА «Татар-информ»

Алексей Песошин выразил надежду, что введение в работу новых поликлиник окажет значительное положительное влияние на состояние здоровья жителей республики.

Фото: © Эвелина Киселёва \ ИА «Татар-информ»

«Долгожданный объект для нашего города, очень нуждались в детской поликлинике, и сегодня этот день настал. Объект к сдаче готов», — сказал глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

В свою очередь глава Агрызского района Азат Валеев отметил, что мечты сбываются, и открытие взрослой поликлиники в их районе тому подтверждение.

Фото: © Эвелина Киселёва \ ИА «Татар-информ»

«Сегодня в Агрызском районе по поручению Президента Республики Татарстан завершено строительство современной поликлиники. Мы получили новый стандарт предоставления медицинской помощи, это будет мощный импульс к развитию системы здравоохранения района, что, безусловно, окажет положительное влияние на качество, доступность услуг и продолжительность жизни наших жителей», - отметил он.

Символический ключ от нового здания зеленодольской поликлиники вручили главному врачу ЦРБ.

Фото: © Эвелина Киселёва \ ИА «Татар-информ»

После Алексея Песошина провели по кабинетам нового медучреждения и показали современное оборудование.

Фото: © Эвелина Киселёва \ ИА «Татар-информ»

Врач ультразвуковой диагностики Фирдаус Низамова рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что вся новая аппаратура уже опробована, медиков обучили ей пользоваться.

«Не только поставили шикарные стены, но и оснастили прекрасным оборудованием, аппаратура достойного, хорошего качества», — отметила доктор.

Фото: © Эвелина Киселёва \ ИА «Татар-информ»

Специалист УЗИ с 13-летним стажем подчеркнула, что с новым аппаратом можно увидеть движение кровотока, а делать УЗИ можно даже ребенку, которому сутки. Обучал работать медиков на новом приборе специально приглашенный специалист из Москвы.

В этой поликлинике будут принимать маленьких пациентов со всего района. По словам врачей, эта поликлиника начнет полноценно работать уже в новогодние праздники.