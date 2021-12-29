«Это импульс к развитию здравоохранения»: в РТ открыли две новых поликлиники в районах
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня открыл две поликлиники. Из нового здания зеленодольской детской поликлиники по видеосвязи он дал старт работе взрослого медучреждения первичного звена в Агрызе.
«Забота о здоровье граждан всегда была в центре внимания руководства нашей республики. В условиях пандемии доступность и своевременность оказания медицинской помощи стали особенно актуальными. Медицинская отрасль Татарстана считается одной из самых передовых среди российских регионов. И сегодня инфраструктура нашего здравоохранения пополняется двумя современными учреждениями, где созданы все условия для комфортной и эффективной работы медицинских работников и пребывания пациентов», - отметил Алексей Песошин.
Премьер поблагодарил строителей и отметил, что оба объекта построены в сжатые сроки. Возведение обеих поликлиник началось в 2021 году – в феврале и июне.
Алексей Песошин выразил надежду, что введение в работу новых поликлиник окажет значительное положительное влияние на состояние здоровья жителей республики.
«Долгожданный объект для нашего города, очень нуждались в детской поликлинике, и сегодня этот день настал. Объект к сдаче готов», — сказал глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.
В свою очередь глава Агрызского района Азат Валеев отметил, что мечты сбываются, и открытие взрослой поликлиники в их районе тому подтверждение.
«Сегодня в Агрызском районе по поручению Президента Республики Татарстан завершено строительство современной поликлиники. Мы получили новый стандарт предоставления медицинской помощи, это будет мощный импульс к развитию системы здравоохранения района, что, безусловно, окажет положительное влияние на качество, доступность услуг и продолжительность жизни наших жителей», - отметил он.
Символический ключ от нового здания зеленодольской поликлиники вручили главному врачу ЦРБ.
После Алексея Песошина провели по кабинетам нового медучреждения и показали современное оборудование.
Врач ультразвуковой диагностики Фирдаус Низамова рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что вся новая аппаратура уже опробована, медиков обучили ей пользоваться.
«Не только поставили шикарные стены, но и оснастили прекрасным оборудованием, аппаратура достойного, хорошего качества», — отметила доктор.
Специалист УЗИ с 13-летним стажем подчеркнула, что с новым аппаратом можно увидеть движение кровотока, а делать УЗИ можно даже ребенку, которому сутки. Обучал работать медиков на новом приборе специально приглашенный специалист из Москвы.
В этой поликлинике будут принимать маленьких пациентов со всего района. По словам врачей, эта поликлиника начнет полноценно работать уже в новогодние праздники.