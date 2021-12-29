Алексей Песошин открыл поликлинику в Агрызе, рассчитанную на 250 посещений в сутки

В Агрызе открыли новую поликлинику для взрослых. В церемонии открытия нового медучреждения по видеосвязи принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Он уточнил, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в сутки. И в ситуации борьбы с новой коронавирусной инфекцией особо важно открывать учреждения первичного звена.

Стоимость объекта составила 382 миллиона рублей, взрослую поликлинику построили за счет республиканского бюджета.

Сразу учреждение оснастили современным медицинским оборудованием. Для жителей района установили маммограф, компьютерный томограф, эндоскопы и рентгенографический аппарат.