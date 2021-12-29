Алексей Песошин открыл новую детскую поликлинику в Зеленодольске

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии открытия новой детской поликлиники в Зеленодольске.

По его словам, учреждение здравоохранения рассчитано на 200 посещений в сутки. Строительство, начавшееся в июле 2021 года, велось по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели из бюджета России было выделено 326,1 млн рублей.

К декабрю строители возвели трехэтажное здание. Планируется, что поликлиника будет обслуживать больше 11 тыс. жителей.

В церемонии открытия приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и министр здравоохранения республики Марат Садыков.