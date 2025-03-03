«Это другая война»: Рамиль Муллин рассказал о поездке в зону СВО

На прошлой неделе глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин вместе с делегацией посетил несколько военных частей в зоне специальной военной операции. О своей поездке руководитель рассказал на деловом понедельнике в Доме Советов.

«Наша команда отправилась в зону специальной военной операции с гуманитарной помощью. Мы встретились с нашими земляками, воюющими в разных частях фронта, в том числе в Курской области. Основная цель поездки – поддержать бойцов, обсудить насущные вопросы и увидеть обстановку своими глазами. Мы посетили склады, зоны боевого соприкосновения, осмотрели несколько городов и встретились с нижнекамцами, несущими службу», – отметил Муллин.

По его словам, настрой у бойцов боевой, несмотря на сложности. Если два года назад преобладали прямые боевые столкновения, то сейчас война приобрела другой характер, став войной дронов и технологий.

«Это другая война. Наши ребята нуждаются в тактических средствах: коптерах, тепловизорах, квадроциклах и других средствах передвижения. По их запросу мы привезли генераторы, материалы для обустройства блиндажей и окопов, маскировочные сети, медицинские препараты. В общей сложности отправлено около 20 тонн груза», – рассказал глава района.

Первая точка назначения находилась рядом с Донецком, затем делегация побывала в Херсонской области и других районах вдоль линии фронта. Особое внимание уделили акции «Подари тепло герою», в рамках которой было собрано порядка 300 комплектов теплой одежды. Часть наборов передали семьям в тылу, а часть отправили бойцам на фронт.

«Мы также посетили наш именной батальон "Батыр". Там служат не только нижнекамцы, но и ребята из других регионов. Несмотря на тяжелые условия, сохраняется армейская дружба, взаимопомощь, звучат обычные шутки, хотя все понимают, что через полчаса кто-то из них уйдет на передовую», – подчеркнул Муллин.

Он отметил, что бойцы переживают не только за себя, но и за своих раненых или погибших товарищей. «Они спрашивают, как устроились раненые, получают ли поддержку семьи погибших. Это важный момент – забота друг о друге», – добавил глава района.

В завершение поездки командир одной из частей поблагодарил Татарстан и Нижнекамск за системную поддержку фронта. «Немногие регионы оказывают такую помощь, как ваша республика», – передал его слова Муллин.

Глава Нижнекамского района отметил, что поддержка военнослужащих и их семей будет продолжена.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы доставили 27 тонн помощи на СВО.