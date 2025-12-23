«Это дорогого стоит»: бойцы СВО записали видео с благодарностью чистопольцам

Бойцы подразделения ВДВ России, входящего в группировку «Север», записали видеообращение с благодарностью за доставленный на передовую бункер, изготовленный в Чистополе. Видеозапись опубликована в телеграм-канале полпредства Татарстана.

Военнослужащие отметили, что такая помощь имеет огромное значение для тех, кто несет службу в сложных условиях.

«Вам большое спасибо, это дорого стоит, мы этого никогда не забудем! Аллах бирсен саулык, сабырлык, остальное мы сможем! Слава ВДВ! Никто, кроме нас!» – сказал один бойцов, выразив благодарность за шефскую помощь.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня из Чистополя в зону СВО отправили второй мобильный бункер для бойцов. Он выполнен из оцинкованной стали и оборудован системой вентиляции, освещением, печным отоплением, спальными местами, столом и настилом для сушки одежды и обуви. Конструкция рассчитана на повышенный уровень защиты: стенки не деформируются при попадании боеприпасов и надежно защищают от осколков и влаги.