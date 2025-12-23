Из Чистополя отправили очередной мобильный бункер для бойцов СВО

Из Чистополя в зону СВО отправили очередной мобильный бункер. Его изготовили на Чистопольском заводе гофрированных конструкций. Это уже второй бункер, созданный по запросу военнослужащих, рассказал «Татар-информу» представитель инициативной группы Андрей Романюк.

По его словам, аналогичная конструкция уже применялась на фронте, и новый бункер был изготовлен с учетом поступивших потребностей.

«Мы собрали гуманитарную помощь, у нас были хорошие помощники. Завод изготовил второй бункер по заявке с фронта. Он может использоваться разведчиками, расчетами БПЛА или как заглубленный наблюдательный пункт. Функционал у него очень широкий», – отметил Романюк.

Инициатива создания бункера возникла после обращений военнослужащих, которые сталкиваются с трудностями размещения и сыростью в полевых условиях.

Бункер выполнен из оцинкованной стали и оснащен системой вентиляции, освещением, печным отоплением, спальными местами, столом и настилом для сушки одежды и обуви. Конструкция обеспечивает высокий уровень защиты: стенки не деформируются при попадании боеприпасов и защищены от осколков и влаги.

«В бункере комфортно могут находиться около шести человек. Он закапывается в землю, что делает его незаметным с воздуха, а для дополнительной маскировки используются специальные сети», – рассказывал ранее член правления региональной общественной организации Татарстана «Ветераны и танкисты» Раис Каюмов.