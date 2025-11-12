Завод из Чистополя и администрация района отправили на фронт бункер для бойцов СВО

Фото: Региональная общественная организация Татарстана «Ветераны и танкисты»

Сегодня в одну из воинских частей для бойцов СВО отправили современный бункер, изготовленный Чистопольским заводом гофрированных конструкций. В отправке бункера приняли участие региональная общественная организация Татарстана «Ветераны и танкисты» и администрация Чистопольского района.

Инициатива создания бункера родилась из желания помочь военнослужащим, которые сталкиваются с проблемами размещения и сыростью в полевых условиях.

«Захотелось помочь ребятам, которые испытывали трудности с размещением. Самая главная проблема на фронте — безопасность, но кроме этого бойцам приходится бороться с сыростью в укрытиях», — рассказал член правления региональной общественной организации Татарстана «Ветераны и танкисты» Раис Каюмов.

Бункер изготовлен из оцинкованной стали и оснащен всем необходимым для пребывания:

системой вентиляции;

освещением;

отоплением (печь);

спальными местами;

столом;

специальным настилом для сушки белья и обуви.

Перед отправкой укрытие прошло серьезные испытания.

«Мы изготовили образец бункера из нашей гофрированной трубы длиной 4,5 метра. Для испытаний мы вырыли котлован с большим количеством грунтовых вод, погрузили туда бункер и закопали на двое суток. В течение этого времени укрытие отапливалось печкой. Результаты показали, что бункер герметичен: внутрь не попала влага, а температура сохранялась на уровне 23–24 градусов при уличной температуре минус 10 градусов», — рассказал директор Чистопольского завода гофрированных конструкций Сергей Соколюк.

Конструкция обеспечивает высокий уровень защиты: стенки укрытия не деформируются при попадании боеприпасов, а также защищены от осколков и влаги.

«В бункере комфортно могут находиться около шести человек. Он закапывается в землю, что делает его невидимым с воздуха, а для дополнительной маскировки используются маскировочные сети», — добавил Раис Каюмов.

Пока на фронт отправлен один образец, но в планах — организация массового производства таких укрытий.

«Сейчас бункер бесплатно отправили только в одну воинскую часть, но мы планируем наладить массовое изготовление, потому что такие укрытия значительно облегчают жизнь бойцов на фронте. Несмотря на серьезную финансовую и физическую нагрузку, коллектив завода готов работать в три смены, чтобы изготовить партию бункеров», — поделился Раис Каюмов.