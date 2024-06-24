В казанском Новоиерусалимском подворье появится святой источник

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятит водосвятную часовню «Колодец Иакова». Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья Казани иеромонах Роман Модин.

Источник расположен на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани. Его освящение пройдет в день проведения Воскресенско-Тихоновской благотворительной ярмарки.

«Гора, на которой стоит монастырь, неслучайно была выбрана в далеком 1665 году для строительства обители. Некоторые казанские историки утверждают, что некогда именно на ней начиналась Казань, а уже впоследствии переехала на место нынешнего Казанского Кремля. Нынешнее наше подворье оставалось своего рода летней дачей правителей», – рассказал иеромонах Роман Модин.

Он отметил, что уже тогда было известно о том, что в недрах этой горы есть источник с ценной, вкусной водой. В годы советских репрессий, когда на месте монастыря находился институт, люди оборудовали здесь скважину и пользовались водой. Однако со временем источник оказался забыт и заброшен.

«Мы обновили ее, сделали новую скважину и получили свежую, вкусную воду. Они прошли все тесты, и мы надеемся, что этот источник для Казани станет местом утешения. Таким же местом, как и для людей, которые живут в Зеленодольском районе, является Раифский источник», – рассказал отец Роман.