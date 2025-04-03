«Это добавляет в наши сердца тепло»: бойцы поблагодарили альметьевских детей за подарки

В Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Великой Победы школьники и дошкольники села Кузайкино Альметьевского района Татарстана вместе с родителями и воспитателями приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Лоскутное одеяло Победы». В рамках инициативы они изготовили три уникальных одеяла для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Первое такое одеяло было отправлено 28 марта, и уже 2 апреля бойцы получили этот подарок, наполненный теплом сердец маленьких умельцев. В ответ они записали видео со словами благодарности за их огромный труд и поддержку.

В видео звучат такие слова: «Передаем слова благодарности детишкам села Кузайкино. Когда вы делаете такие поделки, это добавляет в наши сердца тепло, поэтому продолжайте радовать нас такими замечательными творениями. Победа будет за нами! Враг будет разбит! Слава Российской армии!»

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.