«Это дело – поиск черной кошки в темной комнате»: почему суд оправдал экс-ректора КХТИ

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Прокуратура требовала лишить Юшко свободы почти на 7 лет

Сегодня Вахитовский районный суд Казани поставил точку в громком деле бывшего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко, которого еще в августе 2020 года задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Все это время обвиняемый находился под подпиской о невыезде и был снят с должности.

В суд экс-ректор прибыл заранее, вместе с ним – целая группа поддержки во главе с адвокатом. Защитника Юшко выбрал из Московской городской коллегии адвокатов, Александра Погодина. Второй защитник – Олег Шемаев сегодня явиться не смог.

Экс-ректор держался спокойно, в ожидании процесса общался с мужчинами, которые пришли его поддержать.

«Его обвиняли в преступлениях, совершенных не в период ректорства, а когда он был деканом факультета»

В материалах дела указано, что Юшко с 2004-го по 2017 год фиктивно занимал должность в вузе. Следствие полагает, что все это время он также работал на полной ставке в технопарке «Идея» и получал зарплату из двух источников, заработав таким образом почти 10 миллионов рублей.

Адвокат Погодин, уже после процесса, пояснил, что его подзащитный действительно еще с 1994 года был связан с вузом. Но тогда он поступил в аспирантуру, а на должность ректора обыл избран лишь в 2018 году.

«До этого он год исполнял обязанности ректора по приказу министра образования. Но его обвиняли в преступлениях, совершенных не в период ректорства, а когда он был деканом факультета информационных технологий, заведующим входящей в этот факультет кафедрой компьютерной и инженерной графики и информатизированного проектирования», – поделился Погодин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Задержали Юшко прямо в здании вуза, куда нагрянули сотрудники ФСБ

По версии следствия, Юшко в 2013 году также незаконно обогатился на организации семинаров. По материалам дела, между технопарком и КНИТУ был заключен договор на проведение курсов по повышению квалификации сотрудников университета. Услугу оценили в 1,3 миллиона рублей.

В материалах суда указано, что Юшко должен был организовать семинары с участием квалифицированных преподавателей, часть из них должна была прибыть из-за границы. На деле же иностранных преподавателей никто не приглашал, а на мероприятие потратили не больше 129 тыс. рублей. По версии следствия, остальные средства экс-ректор присвоил.

Задержали Юшко в 2020 году прямо в здании вуза, куда нагрянули сотрудники ФСБ в бронежилетах. Руководитель вуза полностью отрицал свою вину. Арестовывать его тогда не стали.

«Мой подзащитный вину не признает. Раскрывать свою позицию заранее мы не будем. Помимо свидетелей, к делу приобщены несколько тысяч листов разных документов, их содержание можно узнать в ходе судебного следствия», – говорил на первом судебном процессе по делу адвокат подсудимого Олег Шемаев.

Прокуратура же настаивала на виновности тогда еще ректора вуза. Пока шли судебные разбирательства, у Юшко закончился контракт, который продлевать не стали.

«Суд приговорил признать невиновным»

Сегодня, когда настало время для вынесения приговора, собравшихся пригласили в зал заседаний. Представители прессы принялись фотографировать подсудимого, но Юшко старался не смотреть в сторону камер.

Чтобы сопоставить все доказательства и доводы сторон, судье Руфине Газизовой потребовалась два месяца, а сам судебный процесс длился два года. Сегодня она не стала зачитывать все обстоятельства дела, а сразу огласила вердикт.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, возбужденное в отношении Юшко Сергея Владимировича, родившегося 3 марта 1971 года, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего советником в технопарке “Идея”, не судимого, суд приговорил признать невиновным», – зачитала судья.

С него сняли обвинение в присвоении миллионов за отсутствием в его действиях состава преступления и признали за ним право на реабилитацию. Кроме того, с Юшко сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде и арест с имущества.

Юшко не знает, будет ли он восстанавливаться в вузе

Полностью зачитав решение судья попросила всех выйти, оставила только адвоката и его подзащитного.

Спустя некоторое время Юшко вышел из зала суда, беседуя с кем-то по телефону: «Оправдали! Но дальше еще немного будет развиваться эта история, посмотрим».

С окружившими экс-ректора журналистами Юшко поделился, что его позиция не менялась на протяжении всего времени, пока шли судебные тяжбы.

«Мы предоставили все документы, все что было необходимо, чтобы суд решил так», – поделился он.

Чем экс-ректор будет будет заниматься дальше, пока не решил. На вопрос о том, будет ли он восстанавливаться в должности, тоже коротко ответил, что не знает.

Юшко признался, что в период судебных разбирательств занимался техническими проектами.

«Я закончил работу над ними в декабре. Это были научно-технические проекты. Сейчас есть новые проекты. Пока не хотелось бы раскрывать всех нюансов», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Идем дальше, спасибо. Я был уверен и в людях, и в документах»

Журналисты поинтересовались у Сергея Юшко, что он испытал, когда услышал вердикт судьи.

«Идем дальше, спасибо. Я был уверен и в людях, и в документах. Мы со своей стороны сделали все, что было необходимо. Для меня было все понятно», – ответил экс-ректор.

Александр Погодин дополнил его слова, подчеркнув, что пусть и ожидал благоприятного исхода, полной уверенности у него не было.

«Быть уверенным в таком деле невозможно, потому что судья остается один в совещательной комнате, и какое он вынесет решение, прогнозировать невозможно. Тем более были разные варианты. Но мы верили, и мы сделали все возможное», – поделился адвокат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мифический сферический кот Шредингера в вакууме

Погодин сравнил работу над этим делом с поисками черной кошки в темной комнате.

«По мере того, как дело поступило в суд, эта черная кошка превратилась в какой-то мифический сферический кот Шредингера в вакууме. На самом деле защите все было ясно с точки зрения наличия доказательств, еще когда это все начиналось», – рассказал Погодин.

Защитник напомнил, что заместитель прокурора республики Алексей Заика еще до утверждения обвинения дважды возвращал дело на дополнительное следствие.

«Но это было сделано с такими формулировками, где практически было написано, что нет состава преступления. В первый раз его прокурор республики Илдус Нафиков поддержал, а во второй раз была вообще какая-то анекдотическая ситуация, когда в процессуальном постановлении была указана фраза: “Собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела объективным и справедливым судом”», – развел руками он.

Результат мог быть разным, но защита до конца верила и боролась, делая все возможное, когда завершались прения, отметил адвокат.

«Я же сказал, что Леннокс Льюис нокаутировал Майка Тайсона. Так что, наверное, впереди еще будут и апелляция, и кассация. Но справедливость всегда победит», – добавил Александр Погодин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Хотелось бы отдать должное судье, именно с точки зрения состязательности»

Московский адвокат подчеркнул, что судебный процесс проходил на высоте.

«Хочу отдать должное судье, именно с точки зрения состязательности. Всякие бывают дела, на процессах в разных регионах России коллеги жалуются, что иногда нарушается принцип состязательности, но здесь уровень был высочайший. В общем, процесс был открытый, журналисты все видели. Я думаю, что за зимой всегда приходит весна, и все будет хорошо», – заключил он.

Друзья Юшко, которые пришли поддержать экс-ректора, отметили, что ожидали такого решения и даже не волновались.

«Я думаю, если бы не это дело, он остался бы работать на своем месте. Почему это дело вообще появилось? Наверное, это кому-то было нужно», – сказали они.

Сегодня же стало известно, что, как и предполагал бывший ректор, расслабляться Юшко рано – гособвинение с судебным решением не согласно и намерено его обжаловать, заявили в республиканской прокуратуре.