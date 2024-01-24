Экс-ректора КХТИ Сергея Юшко оправдали по делу о мошенничестве на 11 млн рублей

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес вердикт по делу Сергея Юшко, бывшего ректора КХТИ, которого обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

В материалах дела указано, что экс-ректор с 2004-го по 2017 год фиктивно занимал должность в вузе. Там он числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета информационных технологий КНИТУ.

На самом же деле в это время он работал на полной ставке в технопарке «Идея». Зарплату Юшко получал с двух мест сразу, заработав таким образом почти 10 миллионов рублей.

Кроме того, по версии следствия, Юшко в 2013 году незаконно заработал на организации семинаров. По материалам дела, между технопарком и КНИТУ был заключен договор на проведение курсов по повышению квалификации сотрудников университета. Услугу оценили в 1,3 миллиона рублей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Юшко должен был организовать семинары с участием квалифицированных преподавателей, часть из них должна была прибыть из-за границы. На деле же иностранных преподавателей никто не приглашал, а на мероприятие потратили не больше 129 тысяч рублей. Остальные средства экс-ректор присвоил.

Юшко был задержан в апреле 2020 года, когда еще числился ректором вуза. В августе 2021 года уголовное дело, возбужденное против него, начали рассматривать в суде. Сегодня, спустя больше двух лет суд поставил точку в деле Юшко.

Бывшего ректора КХТИ оправдали. С него сняли обвинение в присвоении миллионов за отсутствием в его действиях состава преступления и признали за ним право на реабилитацию. Кроме того, с Юшко сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде, а его имущество больше не под арестом.