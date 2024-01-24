Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор экс-ректору КХТИ

Гособвинение с судебным решением не согласно и намерено его обжаловать в апелляционном порядке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес вердикт по делу бывшего ректора КХТИ Сергея Юшко. Его обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере с общим ущербом на сумму более 11 млн рублей.

В прениях представитель прокуратуры запросил для подсудимого 6 лет и 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства.

Суд в итоге постановил оправдать бывшего ректора КХТИ. С него сняли обвинение в присвоении миллионов за отсутствием в его действиях состава преступления и признали за ним право на реабилитацию.