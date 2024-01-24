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Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор экс-ректору КХТИ
Гособвинение с судебным решением не согласно и намерено его обжаловать в апелляционном порядке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес вердикт по делу бывшего ректора КХТИ Сергея Юшко. Его обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере с общим ущербом на сумму более 11 млн рублей.
В прениях представитель прокуратуры запросил для подсудимого 6 лет и 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства.
Суд в итоге постановил оправдать бывшего ректора КХТИ. С него сняли обвинение в присвоении миллионов за отсутствием в его действиях состава преступления и признали за ним право на реабилитацию.
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