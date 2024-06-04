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Сабантуй, Питрау и Валда Шинясь: где и как отметят национальные праздники в Татарстане
Когда в Татарстане пройдут праздники разных народов, проживающих на территории республики, в каких странах пройдет Сабантуй и зачем в Казань приедут детские фольклорные коллективы со всей страны, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.
Афиша национальных праздников
Череда национальных праздников в Татарстане уже стартовала. «Каравон» в Лаишевском районе посетили более 20 тыс. человек.
Далее –15 июня в Мамадышском районе пройдет марийский «Семык», а 29 июня праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон».
Продолжит череду национальных праздников продолжит Валда Шинясь, посвященный мордовской культуре. Он пройдет 30 июня в Тетюшском районе.
Затем 5 июля состоится праздник Ивана Купала, однако с этого года он носит название праздника славянской культуры.
Чувашский праздник Уяв пройдет в Алексеевском районе 6 июля, а 13 июля в Мамадышском районе состоится Питрау.
«Сегодня Питрау – лидер по количеству участников. Ежегодно он собирает до 50 тыс. человек. Здесь мы также большое внимание уделяем традиционным составляющим и обрядам, которые прошли сквозь поколения», – сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Сабантуи проходят по всему миру – от Вены до Сиднея
Отдельное внимание министр уделила проведению Сабантуев. Татарские общественные объединения организуют праздник в 62 регионах России и 39 странах мира.
«Традиционно проходят Сабантуи и вне Республики Татарстан. В этом году планируем, что пройдет порядка 400 праздников по всей России и в других государствах. Важно подчеркнуть, что вопросы организации по большей части берет принимающая сторона. Мы только направляем коллективы, на сельском и федеральном Сабантуе застраиваем подворья. Но большая часть затрат лежит на регионе, где проходит праздник», – отметила Аюпова.
Уже прошел праздник в Дубае и Вене, сообщил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
«В Дубае Сабантуй прошел уже второй раз. Мы там создали альянс татаро-арабских стран, куда вступили молодые инициативные люди, они и проводят праздник. Скоро пройдет крупный Сабантуй в Ташкенте. Мероприятия состоятся в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других. Заканчивается цикл в Сиднее», – пояснил он.
Отдельно спикеры выделили федеральные Сабантуи, которые пройдут в других регионах России. В частности, Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пермском крае, а федеральный – в Йошкар-Оле.
Сабантуй в Казани пройдет в Мирном, Дербышках и у озера Лебяжье
Продолжая тему Сабантуя, спикеры рассказали о том, как планируется провести праздник в Казани.
«Сабантуй в Казани пройдет в Березовой роще в Мирном и Дербышках, а также лесопарке у озера Лебяжье. Начало 23 июня в 9.30. Традиционный сбор подарков состоится 21 июня. Шествие пройдет по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани, а завершится у театра Камала», – сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
Театрализованный пролог на основной площадке – в Мирном – продолжит тему прошлого года: древняя история Булгар. Также будет затронута тема Года семьи и Игр БРИКС.
На Казанском Сабантуе выступят участники Всероссийский фольклориады
В Казани с 19 по 23 июня пройдет Всероссийская детская фольклориада. На нее приедут около 1 тыс. участников со всей страны, и они также выступят на городском Сабантуе.
«К нам приедут детские коллективы практически со всей страны и обменяются опытом по сохранению традиционной культуры. Кроме того, в последний день фольклориады они станут участниками Сабантуя», – отметила Ирада Аюпова.
Как именно дети поучаствуют на Сабантуе, спикеры раскрывать не стали.
«Мы хотели сделать общий номер, но его как такового не будет, но дети будут причастны к празднику. Вы сами все увидите», – добавила Сагитова.
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