Сабантуй, Питрау и Валда Шинясь: где и как отметят национальные праздники в Татарстане

Череда национальных праздников в Татарстане уже стартовала. 13 июля в Мамадышском районе состоится Питрау

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Афиша национальных праздников

Череда национальных праздников в Татарстане уже стартовала. «Каравон» в Лаишевском районе посетили более 20 тыс. человек.

Далее –15 июня в Мамадышском районе пройдет марийский «Семык», а 29 июня праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон».

Продолжит череду национальных праздников продолжит Валда Шинясь, посвященный мордовской культуре. Он пройдет 30 июня в Тетюшском районе.

Затем 5 июля состоится праздник Ивана Купала, однако с этого года он носит название праздника славянской культуры.

Чувашский праздник Уяв пройдет в Алексеевском районе 6 июля, а 13 июля в Мамадышском районе состоится Питрау.

Ирада Аюпова: «Сегодня Питрау – лидер по количеству участников. Ежегодно он собирает до 50 тыс. человек» Фото: prav.tatarstan.ru

«Сегодня Питрау – лидер по количеству участников. Ежегодно он собирает до 50 тыс. человек. Здесь мы также большое внимание уделяем традиционным составляющим и обрядам, которые прошли сквозь поколения», – сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Сабантуи проходят по всему миру – от Вены до Сиднея

Отдельное внимание министр уделила проведению Сабантуев. Татарские общественные объединения организуют праздник в 62 регионах России и 39 странах мира.

«Традиционно проходят Сабантуи и вне Республики Татарстан. В этом году планируем, что пройдет порядка 400 праздников по всей России и в других государствах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Традиционно проходят Сабантуи и вне Республики Татарстан. В этом году планируем, что пройдет порядка 400 праздников по всей России и в других государствах. Важно подчеркнуть, что вопросы организации по большей части берет принимающая сторона. Мы только направляем коллективы, на сельском и федеральном Сабантуе застраиваем подворья. Но большая часть затрат лежит на регионе, где проходит праздник», – отметила Аюпова.

Уже прошел праздник в Дубае и Вене, сообщил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Данис Шакиров: «Скоро пройдет крупный Сабантуй в Ташкенте. Мероприятия состоятся в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других» Фото: prav.tatarstan.ru

«В Дубае Сабантуй прошел уже второй раз. Мы там создали альянс татаро-арабских стран, куда вступили молодые инициативные люди, они и проводят праздник. Скоро пройдет крупный Сабантуй в Ташкенте. Мероприятия состоятся в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других. Заканчивается цикл в Сиднее», – пояснил он.

Отдельно спикеры выделили федеральные Сабантуи, которые пройдут в других регионах России. В частности, Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пермском крае, а федеральный – в Йошкар-Оле.

Сабантуй в Казани пройдет в Берёзовой роще в Мирном и Дербышках, а также лесопарке у озера Лебяжье Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сабантуй в Казани пройдет в Мирном, Дербышках и у озера Лебяжье

Продолжая тему Сабантуя, спикеры рассказали о том, как планируется провести праздник в Казани.

«Сабантуй в Казани пройдет в Березовой роще в Мирном и Дербышках, а также лесопарке у озера Лебяжье. Начало 23 июня в 9.30. Традиционный сбор подарков состоится 21 июня. Шествие пройдет по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани, а завершится у театра Камала», – сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Гузель Сагитова: «Традиционный сбор подарков состоится 21 июня. Шествие пройдет по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани, а завершится у театра Камала» Фото: prav.tatarstan.ru

Театрализованный пролог на основной площадке – в Мирном – продолжит тему прошлого года: древняя история Булгар. Также будет затронута тема Года семьи и Игр БРИКС.

На Казанском Сабантуе выступят участники Всероссийский фольклориады

В Казани с 19 по 23 июня пройдет Всероссийская детская фольклориада. На нее приедут около 1 тыс. участников со всей страны, и они также выступят на городском Сабантуе.

«К нам приедут детские коллективы практически со всей страны и обменяются опытом по сохранению традиционной культуры. Кроме того, в последний день фольклориады они станут участниками Сабантуя», – отметила Ирада Аюпова.

«К нам приедут детские коллективы практически со всей страны и обменяются опытом по сохранению традиционной культуры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как именно дети поучаствуют на Сабантуе, спикеры раскрывать не стали.

«Мы хотели сделать общий номер, но его как такового не будет, но дети будут причастны к празднику. Вы сами все увидите», – добавила Сагитова.