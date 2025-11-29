После нападения стаи собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево возбудили дело

В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево.

Напомним, что инцидент произошел вчера вечером на остановке «Молодежный» на въезде в поселок. С различными травмами ребенка доставили в больницу.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

В ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников службы отлова безнадзорных животных и должностных лиц муниципального образования.