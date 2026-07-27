На форуме РОСТКИ представят атлас инвестиционного сотрудничества РФ и Китая

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На международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа, представят атлас инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Иван Иванников.

«Мы приняли решение на площадке форума презентовать российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества. Мы готовили этот документ не один год. Это свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора, который позволит ему ознакомиться со всеми условиями ведения бизнеса на территории России», – пояснил он.

По его словам, этот документ позволит китайским предпринимателям понять полную картину бизнеса в России и поможет выбрать наиболее подходящую площадку для проекта.