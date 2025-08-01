«Это амулет отца»: нижнекамцы отправили для медроты два УАЗа

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Краснокадкинском сельском поселении Нижнекамского района РТ состоялась отправка очередного гуманитарного груза для участников СВО. В этот раз в зону боевых действий отправили продукты, маскировочные сети и окопные свечи, а также два автомобиля УАЗ. Они предназначены для медицинской роты, где служит жительница поселения Вероника Муртазина.

Один из УАЗов до недавнего времени принадлежал Салиху Шафикову, ветерану, бережно следившему за своей машиной на протяжении 15 лет. После его смерти автомобиль достался детям – Гульсине и Гасиме. Семья решила, что машина не должна простаивать без дела, и передала ее на фронт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это отца амулет, отец постоянно вешал, на машине висело, поэтому мы тоже передаем ребятам, – рассказывают дочери Салиха Шафикова. – С этим амулетом отец всегда возвращался домой живым и невредимым».

«Чтобы машина не подвела, чтоб служила долго-долго. Ребятам я желаю удачи, везения, а родителям – здоровья, терпения. У нас у обеих мужья – афганцы, с Афганской войны, все-таки мы уже знаем, что это такое», – говорит Гульсина Шафикова, жительница села Красная Кадка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По просьбе санитарного инструктора Вероники Муртазиной и других бойцов медицинского взвода, помощь была собрана в кратчайшие сроки. Автомобили лично забрали водитель, техник и сама Вероника, находящаяся в краткосрочном отпуске. С их помощью УАЗы доставят непосредственно на передовую.

«В какие-то моменты бойцов приходится выносить на руках, на женских руках. В армии нет пола – в армии все военнослужащие. Там нет понятия мужчина или женщина, мы все делаем одно дело», – подчеркнула ефрейтор санитарного взвода Виктория Припутень.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Кроме автомобилей, в зону СВО передадут также одежду, продукты, генераторы, бензопилы и другие необходимые вещи – все это собрано усилиями жителей Краснокадкинского сельского поселения и Нижнекамского района.

«До этого еще 4 УАЗа было направлено, техника там очень нужна. Ну и, конечно, мы как город поучаствовали – генераторы, бензопилы», – отметил руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Спасибо каждому нижнекамцу за единство, за добрые сердца и за поддержку фронта, помощь нашим героям», – добавил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В состав Краснокадкинского сельского поселения входят пять деревень. Сегодня десять их жителей проходят службу в зоне специальной военной операции. Волонтеры же ежедневно трудятся в тылу, помогая фронту всем, чем могут.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой