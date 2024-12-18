«Эти люди делают мир лучше»: в Актаныше наградили волонтеров за вклад в СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе прошел слет передовиков, на котором были подведены итоги 2024 года и была отмечена работа самых активных волонтеров, участвующих в поддержке участников специальной военной операции. Это событие собрало вместе тех, кто не остался в стороне от трудностей, с которыми сталкиваются наши земляки, и кто проявил стойкость и самоотверженность в помощи тем, кто находится на передовой.

Заместитель главы Актанышского муниципального района Ильшат Габдулхаев вручил награды самым выдающимся волонтерам. Каждый из них получил денежную премию в размере 5 тыс. рублей и благодарственные письма за активную деятельность. Среди награжденных – Лилия Гикрамина, Фирдания Нуруллина, Гульназ Гарифуллина, Лейла Салихзянова, Рамзия Латыпова, Гулина Идельбаева, Гулина Галимова, Руслан Ханов, Венера Сабитова, Елена Арсланова.

«Эти люди стали настоящими героями нашего времени. Их усилия не остались незамеченными, и каждый из них внес значительный вклад в общее дело», — отметил спикер.

Ильшат Габдулхаев также отметил работу меценатов, которые постоянно помогают в организации гуманитарной помощи нашим землякам-бойцам. Он выразил им слова благодарности и вручил статуэтки. Среди них — Айрат Гапсаламов, Илюс Ярмиев, Рамиль Валиев, Айгиз Фардиев и Айгуль Гиздатуллина.

«Спонсоры стали надежной опорой для волонтеров, помогая организовывать поставки гуманитарной помощи и поддерживать моральный дух бойцов на передовой. Их вклад в общее дело стал примером солидарности и ответственности перед обществом», — произнес замглавы.

«Мы гордимся нашими волонтерами и спонсорами за их самоотверженность и преданность делу! Их усилия помогают не только тем, кто находится на фронте, но и укрепляют дух единства и взаимопомощи среди всех жителей Актанышского района. Важно помнить о тех, кто готов прийти на помощь в трудную минуту, и именно такие люди делают наш мир лучше!» — подытожил Габдулхаев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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