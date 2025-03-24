Этап «Созвездия-Йолдызлык» в Высокогорском районе РТ собрал 1,4 тыс. участников

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В поселке Бирюли Высокогорского района Татарстана состоялся зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Мероприятие собрало 1,4 тыс. участников из Тюлячинского, Сабинского, Арского, Балтасинского, Атнинского, Высокогорского и Кукморского районов республики, сообщают организаторы события.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Наш район принял зональный этап юбилейного, XXV фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Это замечательная возможность для наших детей проявить свои таланты. В этом году нашему району исполняется 90 лет, поэтому впереди еще много масштабных мероприятий. Этот фестиваль – уникальный проект. В зале уже сидят родители, которые когда-то сами выходили на сцену. Желаю, чтобы фестиваль развивался и еще многие годы радовал жителей республики», – заявил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

Фестиваль проходит под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Круглогодичный проект дает возможность живущим в республике молодым людям реализовать себя в творчестве независимо от места проживания, что соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Фото предоставлено организаторами мероприятия

В этот раз зональный этап фестиваля в Высокогорском районе посетила уроженка муниципалитета – актриса театра и кино Анастасия Крылова. Она спела песню для участников события и приняла участие в церемонии награждения.

«Я специально приехала, чтобы поддержать ребят из родного Бирюлинского зверосовхоза и других участников «Созвездия-Йолдызлык». Концерт начался с хореографических номеров, и я была поражена, насколько дети профессиональны. Уровень с каждым годом всё растет. Они проживают каждое движение, каждую песню», – подчеркнула артистка.