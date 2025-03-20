«Созвездие – Йолдызлык» в Болгаре объединил таланты из восьми районов Татарстана

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Болгаре состоялся очередной зональный этап фестиваля «Созвездие – Йолдызлык», который собрал талантливых участников из восьми районов Татарстана: Чистопольского, Нурлатского, Новошешминского, Аксубаевского, Алькеевского, Спасского, Алексеевского и Черемшанского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Глава Спасского района Фаргат Мухаметов отметил, что этот фестиваль является значимым культурным событием республики, объединяющим юные таланты и способствующим развитию творческих способностей. Он подчеркнул, что «Созвездие – Йолдызлык» уже 25 лет радует зрителей своим жанровым разнообразием, открывает новых звезд и привлекает все больше участников, помогая сохранить фольклорные традиции и повысить интерес к искусству.

В рамках мероприятия Фаргат Мухаметов вручил сертификат на получение служебного жилья хореографу Болгарской детской школы искусств Диане Хаматовой.

Фестиваль проходит под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства молодежи РТ. Это круглогодичный проект, предоставляющий молодежи республики возможность самореализации вне зависимости от места проживания, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

К участникам обратился генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов. Он выразил благодарность педагогам и напомнил, что в этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы, к которому и приурочено мероприятие.

Туманов отметил, что сегодня труд педагогов является основой воспитания будущего России. Великая Победа – важная часть российской истории, и фестиваль помогает воспитать чистых душой и сильных духом людей.

Среди участников фестиваля есть и те, кто не только уже не первый год выходит на сцену, но и проявляет активную гражданскую позицию. Так, Руслан Замалиев из Нурлата не только участвует в «Созвездии – Йолдызлык», но и поддерживает бойцов СВО.

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Юный артист рассказал, что в прошлом году он занял первое место на фестивале, а сегодня выступает снова. Он добавил, что посещает бойцов СВО с концертами и делает шевроны с российским триколором и надписью «Вперед к Победе».