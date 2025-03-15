Ленар Зарипов назвал «Созвездие-Йолдызлык» культурным кодом всей России

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Актаныше состоялся зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», объединивший более 1000 участников из четырех районов Татарстана: Актанышского, Агрызского, Мензелинского и Муслюмовского. Они представили свыше 175 творческих номеров, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Фестиваль проходит под личным патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Круглогодичный проект дает возможность молодежи республики реализовать себя в творчестве независимо от места проживания, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» является культурным кодом не только Татарстана, но и всей России. Детей нельзя лишать счастья. Участники через свои выступления передают всю красоту, традиции нашего народа. Хочу поблагодарить [Государственного Советника РТ] Минтимера Шариповича Шаймиева, именно он стоял у истоков возрождения этого замечательного фестиваля. Большая поддержка [со стороны] Раиса РТ Рустама Минниханова. Фестиваль является сильным инструментом воспитания молодежи», – прокомментировал событие глава Актанышского района РТ Ленар Зарипов.

Руководитель муниципалитета также вручил генеральному продюсеру фестиваля, лауреату премии Правительства России в области культуры Дмитрию Туманову благодарственное письмо главы Актанышского района.

«Мы с особым трепетом приехали сюда. В этом году у нас юбилей – 25 лет. Это великий проект, который родился на татарстанской земле и сплотил вокруг себя любовь всего народа. Это духовный памятник, который кует вся республика. Напомню, что всё в этом году посвящено юбилею Победы», – подчеркнул Дмитрий Туманов.

Глава Муслюмовского района Альберт Хузин отметил, что все – родители, дети, педагоги, администрация района, школы – живут на протяжении всего года фестивалем. Участники ставят танцевальные номера, записывают музыку, шьют костюмы.

«Это целая жизнь. Видеть улыбки на лицах детей, видеть, как они прогрессируют, как стараются и учатся работать – самое главное. Это же не просто вышел, станцевал или спел, а ежедневный труд», – констатировал он.

По мнению Хузина, мероприятие обладает воспитательным эффектом: благодаря фестивалю подрастающее поколение учится быть результативным, успешным, любить себя, любить Родину. «Спасибо Раису республики за поддержку фестиваля, организаторам, что придумали такой проект. Это большая школа для молодежи и билет в будущее», – добавил чиновник.

Многие коллективы уже не первый год участвуют в фестивале, а возглавляют их профессиональные педагоги. «С ансамблем «Ак инеш» мы стали обладателями Гран-при фестиваля «Созвездие» в 2022 году. В настоящее время работаю артистом-танцором в Государственном ансамбле песни и танца», – поделился балетмейстер – репетитор детского ансамбля танца «Ак инеш» при Государственном ансамбле песни и танца «Агидель» Акатанышского района Алмаз Закиров.