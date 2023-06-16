Седьмой городской больнице Казани присвоили имя Марата Садыкова

Марат Садыков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Городской клинической больнице №7 Казани дали имя бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Постановление об этом сегодня подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ оказался в распоряжении «Татар-информа».

«С целью увековечивания памяти министра здравоохранения Республики Татарстан, заслуженного врача Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича Кабинет министров постановляет принять предложение Министерства здравоохранения РТ о присвоении автономному учреждению здравоохранения "Городская клиническая больница №7" Казани имени М.Н. Садыкова», – говорится в документе.

Минздрав должен в течение 60 дней изменить устав больницы.

Напомним, что Марат Садыков скоропостижно скончался в январе этого года спустя три дня после своего 53-летия.