Эстония закрыла границу в Нарве — для сноса советских памятников, считают СМИ

Эстония закрыла границу с Россией на пункте Нарва-Ивангород. Как предполагают СМИ, это сделано на время демонтажа памятника-танка Т-34 и других советских мемориалов, сообщает РИА Новости.

Причем границу не могут пересечь ни россияне, ни сами эстонцы.

Однако у произошедшего может быть и иное объяснение: 11 августа Эстония объявила, что перестанет пускать россиян с шенгенскими визами. Предполалось, что решение вступит в силу через неделю.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, после чего западные страны усилили санкционное давление на РФ. На сегодняшний день ЕС ввел уже семь пакетов санкций. Также сообщалось, что в Евросоюзе обсуждается вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.