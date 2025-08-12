«Если сеть защитит хотя бы одного солдата – уже победа»: бавлинцы плетут масксети для СВО
В селе Исергапово Бавлинского района не прекращается работа по оказанию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. В фойе местного Дома культуры сейчас развернуто плетение маскировочных сетей – дело, объединившее сельских волонтеров, неравнодушных к судьбе тех, кто находится на передовой. Многие жители находят время, чтобы прийти и внести свою лепту.
Работа началась недавно, по инициативе волонтера из Бавлов Ландыш Ганеевой, которая уже организовала у себя дома штаб помощи бойцам. Она предложила исергаповцам присоединиться к изготовлению крайне необходимых на фронте изделий. Идею поддержали с готовностью.
«Наверное, дом культуры – одно из самых удобных мест для этой работы, поэтому здесь и начали плести маскировочные сети. О том, что будем помогать бойцам, сообщили в группе села в мессенджере, писали и личные сообщения знакомым, друзьям, родным. Постепенно жители поняли, что это такое, и начали приходить, помогать», – рассказывает художественный руководитель Дома культуры Разифа Хакимова.
Ландыш привезла специальную стойку и спандбонд, показала схему, обучила технике плетения. Маскировочные сети на фронте – вещь незаменимая: они прикрывают вооружение, технику, важные объекты, а значит, в прямом смысле спасают жизни. Из-за тяжелых условий они быстро изнашиваются, поэтому нужны постоянно. Технология проста, но требует внимания, усидчивости и аккуратности – чему сельские мастерицы быстро научились.
«Если эти сетки защитят даже одного солдата, это для нас уже будет большим событием. Работаем с такими пожеланиями, приходим помогать, не отказываем. Все наши сельские женщины старательные и помогают, когда это необходимо», – говорит волонтер, член общества «Ак калфак» Фанзия Идиятуллина.
Особую активность проявляет местная организация татарских женщин «Ак калфак» под руководством Рузили Абузаровой. Сегодня, напевая мелодичные татарские песни, они дружно работают – руки ловко переплетают полоски ткани, превращая их в прочное полотно.
«Мы по возможности всегда оказываем гуманитарную помощь нашим бойцам – и денежными средствами, и лекарствами, и продуктами. Нарезали лапшу, пекли пончики, отправляли все это на фронт. За это время сделано много, и я хочу сказать искренние слова благодарности женщинам общества за отзывчивость и неравнодушие. Все мы делаем одно общее дело – приближаем Победу. Теперь активно взялись за маскировочные сети, работаем, стараемся», – говорит Рузиля Абузарова.
Сейчас рукодельницы плетут летнюю сеть – из неброских зеленых и коричневых материалов. Одну уже закончили, вторую начали.
«Дом культуры почти всегда открыт, поэтому желающие приходят в удобное время: кто-то на час, кто-то на несколько часов. Всем огромное спасибо. Материал для плетения дальше будем приобретать сами. Исергаповцы помогают бойцам почти с первых дней спецоперации. Будем работать столько, сколько потребуется», – подчеркивает Разифа Хакимова.
После кропотливой работы женщины собираются за чайным столом – отдохнуть и мысленно передать ребятам на фронте тепло своих сердец, пожелать скорейшего возвращения домой.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.