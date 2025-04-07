«Если решил – добьется»: Химик из Заинска служит командиром отделения в роте БПЛА

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Командир отделения в роте БПЛА с позывным Химик – так сегодня знают Егора из Заинска на передовой. А дома его знают как доброго и упрямого парня, который с детства привык равняться на отца и всегда идти до конца.

«Почему заключил контракт? – переспрашивает он. – Патриотизм. Отец был для меня настоящим примером. Мой отец – Матвей Владимирович – прошел две чеченские кампании в краповых беретах, потом работал в Заинском отделе МВД. Он был мастером спорта России, занимался физподготовкой личного состава, плюс еще занимался с детьми».

Егор родился и вырос в Заинске, учился в школе № 6. С подросткового возраста он занимался в военно-патриотическом клубе «Застава». Когда проходил срочную службу в Саратове, впервые столкнулся с вражескими беспилотниками – тогда и пришло осознание: Родина в опасности. Вернувшись, окончил средне-специальное образование и принял решение пойти по стопам отца и встать на защиту своей страны.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Контракт он подписал, не колеблясь. Просто поставил маму перед фактом. А теперь, вернувшись на короткий отпуск, он дома, где его ждет невеста Эвелина. До СВО они были просто друзьями, но время и испытания сблизили их.

«Егор, если что-то решил, то добьется своего. Я им очень горжусь, переживаю за него, молюсь, чтобы он вернулся быстрее – насовсем», – говорит девушка.

В мае 2025 года Егор получит звание младшего сержанта. На службе он уверенно выполняет все поставленные задачи и, как говорят сослуживцы, в любой ситуации остается спокойным и надежным – таким, каким его воспитали в Заинске.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.