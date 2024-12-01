«Если не мы, то кто пойдет?»: боец Буря рассказал о своем решении отправиться на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Буря из Набережных Челнов попал на фронт в 2023 году, подписав контракт с Министерством обороны РФ. Родные отреагировал положительно на его решение, расценив его как усилие по поддержке страны. «Без нас — никак! Если не мы пойдем, то кто пойдет?» — описал свою позицию Буря с помощью риторического вопроса.

Буря служит в 3-й танковой роте танкового батальона. Когда-то во время срочной службы был командиром отделения. «На зенитке проходил срочную службу и после этого, как говорится, понял, что военное дело — это мое. Как только я попал в танковые войска, меня сразу взяли командиром танка. Я являюсь сейчас командиром танка в танковом батальоне. Без танка пехота, штурмовые отряды — никто не сможет зайти. Соответственно, при поддержке танков, артиллерии мы добиваемся тех успехов, поставленных целей и заходим на позиции», — заявил он.

Рассказал Буря и о радостных днях в зоне спецоперации. «Там радостный день, если ты на ногах стоишь и разговариваешь с друзьями, боевыми товарищами. Когда родные, близкие, жена, ребенок звонят — это еще приятнее намного. При помощи их теплых слов, поддержки у нас и позитив», — поделился боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В тылу Бурю ждет жена Регина. Ей не так просто было смириться уходом любимого на передовую. «Как только объявили мобилизацию, на следующий день был день рождения нашего ребенка, и через день после объявления мобилизации он уже подготовил всё необходимое для отправки. Он уже с того момента хотел пойти, помочь ребятам быстрее добиться победы. Было очень тяжело. Маленький ребенок только-только пошел в детский сад», — сказала челнинка.

Своего супруга Регина считает героем. «Он герой. Даже как подписал контракт, уже для нас стал героем. Даже вот это рвение помочь — это дорогого стоит. Пишу каждый день, в день по несколько раз даже пишу. Как у него бывает возможность, отвечает. В первое время было тяжело, даже созваниваться В основном, говорили слова поддержки, чтобы он не переживал за нас», — пояснила жена военного.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Регина стала волонтером. Она собирает помощь — не только своему мужу, но и другим полкам и подразделениям. «Теплые вещи, еду привозят, бывают стройматериалы, необходимые вещи для обеспечения жизни. Зимой погода сырая, прохладная, печки привозят, трубы, чтобы было тепло», — поделился военный.

Власти Набережных Челнов на протяжении нескольких лет поддерживают участников специальной военной операции. Регулярно бойцам отправляют шефскую помощь со всем необходимым на передовой: это и технические средства, и медикаменты. Кроме того, порой вещи военным передают и лично при встрече, когда они приезжают в родной город. Так Буря получил квадроцикл. В Автоград он приезжал во время командировки, и сейчас уже снова находится в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В первую очередь квадроцикл нужен для подвоза снарядов. «У нас бывает такое, что танки на далеких расстояниях стоят. Снаряды подвозим, производим эвакуацию людей, разведку местности. Соответственно, это нужно производить очень быстро, а пешком с полным снаряжением у нас нет такой возможности. Для этого нам нужна техника», — объяснил Буря.

Мэр Автограда Наиль Магдеев заявил, что действующей армии помогает весь город, потому что более 3 тыс. челнинцев защищают интересы государства в зоне специальной военной операции.

«Мы отправили в наши войсковые части, в том числе и в группировку войск „Север“, оборудование: квадрокоптеры, транспорт. <...> вот сегодня здесь обратились наши танкисты, наши ребята, которые служат в танковых частях, с просьбой приобретения квадроцикла. Если даже эта техника спасет одну солдатскую жизнь, можно сказать, что мы эту работу делаем не зря. Она, эта техника, нужна и важна. Мы, весь город, мы, подразумевая весь полумиллионный город, вносим свой вклад в общую победу. У нас никаких сомнений нет, глядя на наших воинов, что победа будет за нами», — убежден Магдеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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