«Если не мы, то кто?»: актанышцы плетут масксети и отправляют посылки бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Зубаирово Актанышского района уже давно привыкли жить одной большой семьей. Сегодня эта сплоченность особенно проявляется в помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Лейла Салихзянова – человек, которого здесь знают все. 35 лет она возглавляла Зубаировский детский сад, а после его закрытия не ушла на покой. Вместе с коллегой, педагогом на заслуженном отдыхе и председателем совета ветеранов Тюковского сельского поселения Нурдидой Хазиповой, она с октября 2022 года активно занимается волонтерской деятельностью в составе НКО «Мы вместе».

«Уже с октября 2022 года мы начали волонтерить, – рассказывает Лейла. – Инициативу поддержали педагоги, а потом подключились и односельчане».

Символом добрых дел стало вязание шерстяных носков. Но этим помощь не ограничивается. Каждый месяц волонтеры собираются, чтобы нарезать лапшу, вырученные средства и продукты передают тем, кто в них нуждается. После закрытия детских садов в Тюкове и Зубаирово простыни и одеяла отправили в госпитали Луганска и Донецка. Туда же дошли подогреватели, емкости для хранения, канистры и контейнеры.

«У нас очень сплоченное село. Что бы мы ни говорили, все помогли. Мы создали свою рабочую группу», – отмечает Лейла.

Нурдида Хазипова рассказывает, что в июле к плетению маскировочных сетей присоединились и школьники, приехавшие на каникулы. С половины восьмого до половины десятого вечера в фойе клуба звучали голоса, смех и стук ножниц.

Материал для сетей предоставила руководитель фонда «Мы вместе» Лилия Гикрамина. Работают по-разному: кто режет, кто плетет, кто закрепляет дополнительные ленты, чтобы сделать укрытия надежнее.

«Сети очень нужны для укрытия техники и блиндажей. Солдаты просят, а мы продолжаем плести», – говорит Нурдида.

Особое место в сердцах волонтеров занимает история Марата Салимзянова – воспитанника Лейлы Салихзяновой. В 2022 году он ушел служить, а в 2023-м подписал контракт и вернулся на фронт.

«Мама, если не мы, то кто?» – так он ответил матери Лилии, когда она спросила о его решении.

Семья Салимзяновых – многодетная. Лилия воспитывает пятерых детей, и все, от старших до младших, участвуют в помощи бойцам. Четырехлетняя Камила уже удостоена волонтерской медали, а ее брат Самат, ученик второго класса, вместе с мамой приходит в клуб.

Помогают и семьи других бойцов. Миляуша Джемилева каждый день плетет маскировочные сети. Ее сын, вернувшийся с ранениями, служил в зоне СВО.

«Мир успокоится, и мы все будем жить в прекрасной жизни. Желаю, чтобы наши дорогие дети были живы и здоровы», – говорит она.

Этим летом в плетении сеток участвовали около двадцати детей. Среди них – Алина Фаррахова, пятиклассница из Набережных Челнов, которая все каникулы проводит в селе и помогает в клубе.

В Зубаирово верят: каждое дело, будь то носки, лапша или маскировочная сеть, приближает тот день, когда все бойцы вернутся домой.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

