На главную ТИ-Спорт 8 марта 2026 13:52

ЭСК РФС сочла справедливым назначение пенальти в ворота «Рубина» в мачте с «Динамо-Мх»

Фото: скриншот видео rubin-kazan.ru

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сочла правильным решение арбитра Ивана Абросимова назначить пенальти в ворота казанского «Рубина» в его матче с махачкалинским «Динамо» 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Команда из столицы Татарстана после матча 19-го тура Российской премьер-лиги попросила дисциплинарный комитет проверить вердикт судьи, назначенный после видеопросмотра на 22-й минуте игры. ЭСК охарактеризовала решение арбитра как справедливое, такую оценку поддержало большинство голосов.

«Игрок „Рубина“ Велдин Ходжа совершает фол по неосторожности против игрока „Динамо“ Хуссема Мрезига. Ходжа выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста „Динамо“ продолжить движение к мячу», – изложили в ЭСК мотивировку своего решения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Рубин» проиграл в первом матче после зимнего перерыва, уступив на выезде махачкалинскому «Динамо» со счетом 2:1. У казанцев отличился нападающий Дардан Шабанхайджай.

#фк рубин
