Первый блин комом: почему Артига оступился с «Рубином» в заснеженном Каспийске?

«Рубин» провел первый матч под руководством Франка Артиги. Встреча против махачкалинского «Динамо» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. С какими трудностями столкнулся казанский клуб и как объяснил поражение новый наставник команды – в репортаже «ТИ-Спорта» из Каспийска.





«У природы нет плохой погоды...»

Календарь РПЛ в первых турах после рестарта чемпионата обычно составлен так, чтобы как можно больше матчей проходило на юге России. Вчера «Краснодар» на своем поле принимал «Ростов», сегодня в Грозном пройдет встреча «Ахмата» и ЦСКА, а в Сочи – одноименного клуба и «Спартака», ну и в Махачкале, как правило, тоже стабильно проходит 19-й тур.

Однако природа не всегда благоволит «Рубину» в дебютной официальной игре после зимних сборов. В прошлом году в Грозном казанцы попали под аномальные морозы, которых по заявлениям местных не было с начала ХХI века. Даже Рашид Рахимов отмечал тогда на пресс-конференции, что за долгие годы его карьеры в «Ахмате» столбик термометра никогда не опускался ниже минус 10 градусов.

В этом году в конце февраля на Дагестан свалились суровые снегопады. Вчера обилие осадков было настолько ошеломляющим, что матч «Рубина» и махачкалинского «Динамо» в Каспийске оказался под угрозой срыва. Чуть ли не в последний момент РПЛ приняла решение о проведении встречи. Правда, начало матча все-таки сместили – с 19:30 на 20:00.

Перед стартовым свистком поле больше напоминало идеальную локацию для игры в снежки. Разметки на газоне видно не было, отчего возникали вопросы, как будет функционировать система VAR. Старательно и импульсивно работники «Анжи Арены» пытались вручную, лопатами почистить снег, чтобы создать хотя бы минимальные условия для игры в футбол.

«В моей карьере такого не было никогда. Сегодня я не видел никаких линий на поле. Было очень непросто играть», – говорил после матча удивленный Жак Сиве, не привыкший к подобным реалиям во французском чемпионате.

И, справедливости ради, первые 10-15 минут матча в Каспийске напоминали вакханалию. Мяч непредсказуемо отскакивал от футболистов, передачи даже на несколько метров становились настоящим испытанием для игроков. А на поле были сплошные борьба и стыки в духе ФНЛ.

Жак Сиве: «В моей карьере такого не было никогда»

Первая в истории победа махачкалинского «Динамо» над «Рубином»

Первый гол пришелся на 25-ю минуту встречи. Хассем Мрезиг в штрафной «Рубина» удачно нашел выставленную ногу Велдина Ходжи. Если посмотреть внимательно на повторах, косовец в последний момент пытался уйти от контакта, убирая ногу, но алжирский полузащитник «Динамо» оказался куда проворнее и целенаправленно попытался успеть споткнуться о конечность балканца. И ему это удалось. Мрезиг упал, а главный арбитр матча Иван Абросимов после совещания с VAR назначил пенальти в ворота «Рубина». Гамид Агаларов уверенно реализовал 11-метровый.

После получаса игры и казанцы, и махачкалинцы будто бы приспособились к заснеженному футболу. Увеличился темп игры, пошли позиционные атаки. В одной из них рубиновцы нашли уже свой гол. Илья Рожков в штрафной здорово разобрался с одним из игроков «Динамо», нашел момент для удара, после которого рикошетом от Аззи на добивании удачно сыграл Дардан Шабанхаджай. Для австрийца с албанскими корнями этот гол был определенно важен в эмоциональном плане. Вот уже второй год от нападающего «Рубина» ждут бомбардирских подвигов. Временами Шабанхаджай выступает очень ярко, являясь полноценным лидером атаки казанцев. Но происходит это эпизодически, австрийцу все еще не хватает стабильности в игре.

Во втором тайме погодные условия не сказать что сильно улучшились. Снег продолжал идти, но уже не так интенсивно. Тяжелое поле в совокупности с нарастающим каспийским ветром вымотали футболистов, и к 70-й минуте футбол перестал быть событийным. Стало понятно, что если гол в матче и будет забит, то, скорее всего, только один. Оставалось понять, какая из команд заслужит шанса победить.

Франк Артига пытался освежить игру «Рубина» заменами. По реакции испанца чувствовалось, что все его турецкие наработки с контролем мяча и высоким прессингом пошли насмарку из-за дагестанских природных катаклизмов. По большому счету, казанцы выглядели блекло. Между «изящным» футболом Артиги и «рахимовскими мучениями» не было никакой разницы.

Выходы во втором тайме Начо, Лобова, Моторина и Нижегородова дивидендов не принесли. А чилиец фактически стал антигероем встречи. Сначала Сааведра заработал желтую карточку за необязательный фол. А потом на 88-й минуте привез пенальти за фол в штрафной на Джаваде. Второй 11-метровый в исполнении динамовцев вновь оказался результативным. На сей раз забил Хазем Мастури.

По итогу спастись в Каспийске «Рубин» не смог и покинул «Анжи Арену» с нулем очков. А ведь с учетом тяжелого календаря у казанцев в марте очки в матче с «Динамо» были очень важны. Артига, очевидно, был раздосадован результатом, тем не менее лица на пресс-конференции по окончании встречи не терял, уверенно отвечая на вопросы.

Все турецкие наработки Артиги с контролем мяча и высоким прессингом пошли насмарку из-за дагестанских природных катаклизмов

«В такую погоду, которая была сегодня, играть не приходилось. Сегодня были сложные условия, возможно, они такие же в Москве или в Казани, но здесь они были чрезмерными. Поле было не в том состоянии, на котором можно играть в футбол. По сути, всю установку, которую мы готовили, невозможно было реализовать. Мы были близки к ничьей, а соперник в концовке заработал пенальти и реализовал его.

Мы знаем, с какими соперниками нам предстоит играть, но матчи будут проходить дома и при наших болельщиках, и они нам помогут. Это касается как первого матча, так и второго. Мы будем готовиться к тому, чтобы одержать победу. Мы будем биться. Обидно, что сегодня мы не взяли очки», – сказал Артига в разговоре с журналистами.

Даку, скорее всего, не появится в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром»

Как бы ни был хорош на турецких сборах Сиве, компенсировать потерю Мирлинда Даку он, к сожалению, пока не способен. Французский форвард пытался показать плюс-минус то, что ему удавалось в «товарняках» в Белеке, но на огородных полях Каспийска сделать это не получалось. Вчера Жак был одним из самых незаметных игроков в составе «Рубина».

Резонно, что в беседе Франка Артиги с журналистами невольно встал вопрос, а сумеет ли помочь Даку в ближайших играх с «Краснодаром» и «Локомотивом». Категоричного ответа испанец не дал, но, судя по всему, форсировать восстановление албанца тренерский штаб казанцев не собирается. Как «Рубину» рассчитывать на положительные результаты в битвах с лидерами чемпионата – вопрос злободневный.

«Даку появится, когда пройдет весь процесс восстановления. Мышечные травмы достаточно сложные, и мы не хотим форсировать возвращение. Мы не хотим, чтобы он сейчас сыграл, а потом выбыл на более долгий срок. Его восстановление имеет свою специфику, ее нельзя назвать слишком серьезной, но она имеет свои сложности. Эти нюансы сказываются и определяют срок возвращения», – подытожил Артига.

Фотографии: пресс-служба ФК «Рубин»