Агент Артиги высказался о первом поражение своего клиента в «Рубине»

Фото: rubin-kazan.ru

Дмитрий Селюк, представляющий интересы наставника «Рубина» Франка Артиги считает, что казанцы проиграли махачкалинскому «Динамо» (2:1) из-за заснеженного поля в Дагестане.

Встречу в Каспийске между «Динамо» и «Рубином» перенесли из-за сильного снегопада на 30 минут. Со слов Селюка, Артига и его подопечные не хотели играть в такую погоду. Футбольный агент пояснил, что при такой погоде – это не футбол, а толкотня. Также у него есть вопросы и по части судейства. По-мнению Селюка, хозяева демонстративно падали в штрафной площади соперника.

«Понимаю, что играть надо в любых условиях, они равные для всех. Но если бы "Барселона" или "Реал" приехали в такую погоду в Махачкалу, то тоже проиграли бы "Динамо". Ни Винисиус, ни Мбаппе не смогли бы убежать, они поскользнулись бы и упали. Нужно пойти в драматический театр в Казани, взять артиста, чтобы он красиво падал, тогда есть шансы выиграть при таких условиях», – приводит слова Селюка «Матч ТВ».

После 19 тура и первого поражения после зимнего перерыва в чемпионате «Рубин» с седьмого места переместился на девятую строчку с 23 очками.