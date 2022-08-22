Еще в одном районе Татарстана у фермеров изымут свиней для ликвидации очага АЧС

В трех селах Чистопольского района Татарстана у фермеров и подобных хозяйств изымут животных и продукты животноводства для предотвращения и ликвидации очага африканской чумы свиней. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Свиней изымут на территории сел Булдырь, Четырчи и Бурнашево, которые попали в угрожаемую зону, прилегающую к эпизоотическому очагу. Отдельно в документе упомянуто личное подсобное хозяйство, расположенное в селе Булдырь по адресу: ул. Ключевая, д. 7б, где и произошла вспышка АЧС. Изымать животных будет специальная комиссия.

«Татар-информ» ранее сообщал об обнаружении АЧС в Чистопольском районе. До этого в республике выявили три очага африканской чумы свиней — в Верхнеуслонском и Спасском районах. На их территории власти региона также решили изъять животных.

По оценке Президента Татарстана Рустама Минниханова, из-за африканской чумы свиней под угрозу попала вся территория республики.