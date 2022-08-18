В хозяйстве Чистопольского района Татарстана обнаружили африканскую чуму свиней

В подсобном хозяйстве Чистопольского района Татарстана выявили африканскую чуму свиней. В зону наблюдения попали 24 района. Соответствующий указ об установлении карантина на отдельных территориях из-за их неблагополучия по этому заболеванию подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территориях эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения <…> с 18 августа 2022 года до особого распоряжения», – говорится в документе.

Африканская чума свиней обнаружена на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Булдырь Чистопольского района. В этом эпизоотическом очаге запрещено посещать территорию посторонним лицам, кроме сотрудников ветслужбы, а также перемещать, ввозить и вывозить свиней. Кроме того, запрещены убой свиней, вывоз продукции животноводства и растениеводства, кормов, въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага заболевания.

Угрожаемая зона определена в пределах территории, прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе не менее пяти километров, включая границы сел Булдырь, Четырчи и Бурнашево.

В зону наблюдения попали Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Арский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский и Чистопольский районы.

Ранее в Татарстане выявили три очага африканской чумы свиней – в Верхнеуслонском и Спасском районах, о чем сообщал «Татар-информ».