У татарстанских фермеров изымут животных для ликвидации очагов африканской чумы свиней

У фермеров и подобных хозяйств в Татарстане изымут животных и продукты животноводства для предотвращения и ликвидации очагов африканской чумы свиней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изъятие свиней проведут на территории фермерского хозяйства Верхнеуслонского района в селах Кильдеево, Федяево, Коргуза, деревнях Уланово, Харино, в поселениях Спасского района. Работу выполнит специальная комиссия по проведению изъятия животных, следует из документа.

Напомним, в минувшую субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что из-за африканской чумы свиней под угрозу попала вся территория республики. По его словам, одномоментно выявлено сразу семь очагов инфекции.