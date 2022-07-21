Еще три новостройки в казанском «Салават купере» получили заключение о соответствии

Трем новым многоквартирным домам в жилом комплексе «Сандугач» казанского жилого района «Салават купере» выдано заключение о соответствии проектной документации. Здания возведены по программе социальной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Недавно на территории объектов были завершены выездные итоговые проверки: в актах итоговых проверок нарушения не зафиксированы.

Новые дома — панельные, десятиэтажные. В одном из домов 72 квартиры, в остальных двух — по 108.

Застройщиком домов является «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ».

Первые три дома в ЖК «Сандугач» были заселены 23 февраля этого года, в мае новоселье справили жильцы еще трех новых домов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».