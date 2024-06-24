Еще один участник ОПГ лжеоперов осужден за похищение человека и мошенничество

Сегодня в Верховном суде Татарстана вынесли приговор еще одному участнику местной ОПГ Ильназу Миннулину. Напомним, участников группировки обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества и краж, а также в похищении человека.

Миннулина приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее он заявлял, что желает отправится в зону специальной военной операции.

На заседании сегодня также присутствовал военный прокурор. Он запросил для Миннулина наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет в колонии строгого режима и штраф 800 тыс.рублей.

«Миннулин и его подельники представлялись работниками правоохранительных органов, тем самым дискредитируя органы государственной власти», – указал гособвинитель.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По версии обвинения, Ильназ Миннулин состоял в группировке, участники которой занимались вымогательством денег у наркоманов. Участники ОПГ, в состав которой входили в том числе и девушки, выискивали наркоманов в интернете и предлагали «повеселиться» вместе. Как правило, предложения поступали от имени девушек. Приходить на встречу просили сразу с наркотиками.

На месте жертву ожидали несколько крупных мужчин с поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов. Они предлагали «замять дело» путем взятки. В случае отказа злоумышленники отбирали у жертв банковские карты и снимали наличные. Так произошло с одним из потерпевших, у которого участники группировки похитили почти 1,5 млн рублей. Суммарно «охотники за наркоманами» нанесли ущерба на сумму свыше 2 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд вынес приговор предполагаемому автору идеи и начальнику группировки Ильмату Идрисову. Ему вменяли несколько эпизодов мошенничества и краж, а также похищение человека. Еще раньше, свой приговор выслушал участник группировки – Нарис Багаутдинов. Напомним, что дело каждого участника ОПГ – выделено в отдельное производство, поскольку каждый из них пошел на сделку со следствием.