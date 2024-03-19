«Приехал на заработки в город и попал в оборот»: в Казани осудили участника ОПГ лжеоперов

Сегодня в Верховном суде Татарстана вынесли приговор по делу Нариса Багаутдинова. Мужчину признали виновным в мошенничестве, похищении человека и краже в составе организованной преступной группы.

По версии следствия, Багаутдинов входил в состав ОПГ. Участники группы искали жертв в интернете, предлагая «весело» провести время, употребив наркотики. При этом они настаивали, чтобы приглашенные приходили со «своим».

Уже на месте встречи несколько участников группировки заламывали руки потенциальной жертве, и, пока один из них предъявлял поддельное удостоверение сотрудника полиции, другие члены ОПГ обыскивали и снимали приглашенного гостя на телефон, имитируя оперативно-розыскные мероприятия. После обнаружения наркотических веществ, жертве предлагали откупиться.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Так вышло с одним из потерпевших – Сергеем Токаревым. Участники группировки обманули мужчину, таким образом получив от него 70 тыс. рублей.

Во время следующей встречи у очередной потенциальной жертвы не оказалось запрещенных веществ. Тогда участники ОПГ решили подбросить наркотики и взять очередной откуп. Однако мужчина не стал платить деньги. В результате участники группировки насильно сняли со счета мужчины 1 млн 46 тыс. рублей.

Участников ОПГ задержали летом прошлого года. Нариса Багаутдинова обвинили в краже, похищении человека и мошенничестве. Вину он признал и даже сотрудничал со следствием. Именно по этой причине его дело рассматривали отдельно от других участников группировки. Кроме того, Багаутдинов выплатил 70 тысяч рублей потерпевшему Токареву.

Сегодня судья приговорил Нариса Багаутдинова к восьми годам исправительной колонии строгого режима.

Присутствующие на заседании родственники Нариса Багаутдинова рассказали, что несмотря на участие в преступной схеме, Нарис был в ней максимум водителем.

«Ни за что его сажают. Точнее, есть за что, но не на восемь же лет. Он – простой парень, приехал на заработки из деревни. И, так сказать, попал в оборот. Он всего лишь ведомый, никак не преступник», – рассказал «Татар-информу» дядя Нариса.

Он также отметил, что приговор суда будет обжалован.

«Мы уже всю скотину продали, коров. Мать в город переехала, чтобы работать – все для оплаты адвоката», – рассказал дядя Нариса.