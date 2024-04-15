«Деньги у наркоманов забирали, чтобы проучить»: в Татарстане огласили приговор лидеру ОПГ

Сегодня в Верховном суде РТ огласили приговор Ильмату Идрисову. Его обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества и краж, а также в похищении человека. По версии следствия, он – организатор преступной группы, которая орудовала по его же авторской схеме.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Следователи считают, что участники ОПГ, в состав которой входили в том числе и девушки, выискивали наркоманов в интернете и предлагали «повеселиться» вместе. Как правило, предложения поступали от имени девушек. Приходить на встречу просили сразу с наркотиками.

Ничего не подозревающий наркозависимый приходил в обозначенное место встречи, где его уже ждали отнюдь не красивые девушки, а неизвестные люди. Один из них представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал дать ему взятку. Вот, что сам Идрисов говорит об этом:

«Главные преступники здесь – свидетели! Откуда у них с собой наркотики? Вам было бы приятно, если бы кто-то предлагал членам вашей семьи совместно употребить?» – поделился Ильмат.

По его версии, данные действия были совершены им отнюдь не из корыстных побуждений – он уверял, что выполнял роль почти что санитара Казани.

«А кому еще этим заниматься? Раз органы их ловить не умеют», – вопрошал суд Ильмат.

Он предлагал журналистам «узнать всю правду», прийти в СИЗО и забрать некую флешку, на которой четко видно, что члены ОПГ никого и пальцем не трогали. Они усаживали жертв в машины силой, но не били их. Забирали деньги обманом, но якобы исключительно в воспитательных целях.

«Деньги забирали. Но это в качестве урока, что в следующий раз он может попасть уже серьезно», – рассказал Ильмат Идрисов.

Не поверить харизматичному Идрисову действительно было сложно. Он до конца сохранял бодрость духа, не переставая шутил и на вопросы журналистов о приговоре отвечал: «Пусть будет, что будет».

Однако история, рассказанная Идрисовым стройна лишь в том случае, если не смотреть на нее глазами стороны обвинения. Которая в свою очередь, помимо честного слова, имеет доказательную базу.

Здесь выясняется, что Идрисов уже не раз был судим и новый срок для него будет отнюдь не первым, но самым длительным.

Также, исходя из материалов, приложенных к делу, известно, что схема, по которой работала ОПГ, иногда давала сбой и наркотики приходилось подкидывать. А когда человек, зная, что наркотики не его, начинал отказывать во взятке поддельным оперуполномоченным, приходилось брать ее силой. Так вышло с одной из жертв, у которой после отказа насильно сняли со счета 1 млн 46 тысяч рублей.

В сумме «охотники за наркоманами» нанесли ущерб на сумму более 2 млн рублей. Суд приговорил Идрисова к 14 годам исправительной колонии строгого режима. Это на два года меньше, чем запрашиваемый обвинением срок.

«Приговор буду обжаловать», – поделился планами Ильмат Идрисов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о подельнике Идрисова, простом деревенском парне, семье которого пришлось продать весь скот в деревне для оплаты адвоката. Читайте подробнее об этом в материале «Татар-информа»: «Приехал на заработки в город и попал в оборот»: в Казани осудили участника ОПГ лжеоперов.