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Ру Тат
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18 июня 2021  13:02
Эльза Кузнецова

Еще один пострадавший в казанской гимназии школьник вернулся домой из Москвы

Еще один пострадавший в казанской гимназии школьник вернулся домой из Москвы
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Ученик 8А класса подвергшейся нападению гимназии №175 Тимур З. прилетел в Казань из Москвы, где проходил лечение у столичных врачей. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. 

«Пока дома, под наблюдением врачей», — рассказал отец подростка — Марат З.

Тимур З. был доставлен в Москву спецбортом МЧС в числе наиболее пострадавших пятерых детей 12 мая.

Подросток находился на искусственной вентиляции легких, под наркозом. Московские врачи провели несколько операций по извлечению осколков из его тела, делали переливание крови.

По информации издания «Бавлы-информ», с 11 мая Тимур был без сознания. После оперативных вмешательств 19 мая мальчик наконец-то пришел в себя, начал самостоятельно дышать и разговаривать. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из московской клиники выписали девочку, пострадавшую во время стрельбы в гимназии №175.

#ЧП в казанской школе
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