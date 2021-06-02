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Ру Тат
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2 июня 2021  15:38
Эвелина Киселёва

Из московской клиники выписали девочку, пострадавшую во время стрельбы в школе №175

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Из московской клиники выписали девочку, которая пострадала во время стрельбы в 175-й казанской гимназии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань», — отметили в пресс-службе.

Состояние ребенка медики сейчас оценивают как удовлетворительное.

На данный момент в федеральных клиниках остаются четверо детей и трое взрослых, пострадавших при нападении на казанскую школу.

Кроме того, в Детской республиканской клинической больнице продолжают лечение три пациента. Их состояние стабильно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская посетили Детскую республиканскую клиническую больницу, они проведали детей, которые пострадали в школе №175.

#Трагедия #дркб #ЧП в казанской школе
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