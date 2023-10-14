Строительство пяти домов в «Салават купере» в Казани близится к завершению

Фото: Госжилфонд при Раисе РТ

В жилом районе «Салават купере» в Казани пять многоквартирных домов будут возведены до конца этого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Техническая готовность 72-квартирного дома № 1-5-2 составляет 95,7%. Сейчас ведут обустройство внутренних инженерных сетей, проводят внутреннюю отделку и благоустройство территории. Работы ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Также в высокой степени готовности находятся дома № 1-5-1(95,7%), № 1-3-1( 97,6%), № 1-3-2(96,1%), № 1-3-3(97,3%).

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.