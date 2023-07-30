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Общество 30 июля 2023 11:51

Еще четверо пострадавших от урагана в Марий Эл госпитализированы в больницу № 7 Казани

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Четверых пострадавших во время урагана в Марий Эл доставили в казанскую клиническую больницу №7. Оба они госпитализированы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

По информации на сегодняшнее утро, было известно о 27 пострадавших в результате буйства стихии в Татарстане. 21 пострадавшему была оказана помощь, они отпущены на амбулаторное лечение. Оставшиеся шестеро из этого числа – это четверо госпитализированных в седьмую казанскую больницу, одна госпитализированная в РКБ и погибшая в Лаишевском районе РТ девочка-подросток.

«Татар-информ» сообщал, что 13 человек с различными травмами обратились в РКБ. Одна из них – пострадавшая на Яльчике в Марий Эл госпитализирована в тяжелом состоянии. Она получила множественные переломы, за ее жизнь борются врачи.

#Здоровье #ураган в Казани #ураган в татарстане
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