Еще четверо пострадавших от урагана в Марий Эл госпитализированы в больницу № 7 Казани

Четверых пострадавших во время урагана в Марий Эл доставили в казанскую клиническую больницу №7. Оба они госпитализированы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

По информации на сегодняшнее утро, было известно о 27 пострадавших в результате буйства стихии в Татарстане. 21 пострадавшему была оказана помощь, они отпущены на амбулаторное лечение. Оставшиеся шестеро из этого числа – это четверо госпитализированных в седьмую казанскую больницу, одна госпитализированная в РКБ и погибшая в Лаишевском районе РТ девочка-подросток.

«Татар-информ» сообщал, что 13 человек с различными травмами обратились в РКБ. Одна из них – пострадавшая на Яльчике в Марий Эл госпитализирована в тяжелом состоянии. Она получила множественные переломы, за ее жизнь борются врачи.