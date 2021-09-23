Троллейбусное депо №2 забрало еще двух щенков из казанского приюта «Зооцентр»

Троллейбусное депо №2 Казани забрало из приюта «Зооцентр» еще двух щенков. Они будут жить на территории АТП вместе с двумя другими, взятыми сюда неделей ранее, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На территории предприятия уже готов вольер с конурой, в которой новоприбывшие будут жить с двумя другими щенками. В приюте их привили, оформили паспорта.

Как рассказали в МУП, щенки, которых забрали из приюта на прошлой неделе, уже освоились на новой территории и охотно идут на контакт с сотрудниками. Им приобрели ошейники, осталось только придумать клички и сделать именные жетоны.

По предложению директора «Метроэлектротранса» Айдара Абдулхакова такие вольеры появятся на территории каждого депо. Планируется, что на будущей неделе МУП заберет из «Зооцентра» еще четырех щенков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работники троллейбусного депо №2 и автотранспортного предприятия МУП «Метроэлектротранс» приняли участие в акции «Дай лапу», забрав из приюта «Зооцентр» четырех щенков. К мероприятию также присоединились мэр Казани Ильсур Метшин и главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий .