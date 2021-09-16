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16 сентября 2021  18:46

В Казани сотрудники «Метроэлектротранса» взяли щенков из приюта

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В Казани сотрудники «Метроэлектротранса» взяли щенков из приюта
Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В Казани сотрудники троллейбусного депо №2 и автотранспортного предприятия МУП «Метроэлектротранс» присоединились к акции «Дай лапу». Сегодня они взяли из приюта «Зооцентр» четырех щенков, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Две собаки, «мальчик и девочка, которых не смогли разлучить в питомнике», теперь будут жить на территории троллейбусного депо №2. Домом для двух других щенков, мальчиков, станет территория АТП.

 

Фото: © пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«Это не просто акция, мы всегда должны заботиться о братьях наших меньших. Помогая решать проблему безнадзорных собак в городе, мы и сами становимся лучше, ответственнее», — уверен генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Сейчас по инициативе руководителя предприятия во всех депо организована работа по созданию вольеров для бездомных собак. Как только они будут обустроены, щенки появятся еще и в трамвайном депо, электродепо и троллейбусном депо №1.

 

Фото: © пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Казани Ильсур Метшин, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и еще четыре жителя столицы Татарстана взяли собак из приюта на акции в парке Горького.

#бездомные животные #МУП Метроэлектротранс
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