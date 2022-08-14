Заболеваемость Covid-19 в России выросла на 52,2% за неделю

За прошедшую неделю в России подтвердилось более 160 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с конца марта, сообщает ТАСС, проанализировав данные оперштаба по борьбе с Covid-19.

Так, 8–14 августа в России выявлено 169 259 зараженных — на 52,2% больше показателя предыдущей недели. Коэффициент распространения вируса на протяжении пяти недель превышает единицу, что говорит о нарастании эпидемпроцесса.

Отмечается и рост смертности от Covid-19, хотя и не столь высокий. За прошедшие семь дней в стране выявлено на 76 летальных исходов больше, чем неделей ранее: 384 против 308.

Однако зарегистрировано и резкое повышение числа выздоровевших — на 51,2% Из медучреждений выписаны 96 722 человека против 63 957 неделей ранее.

Как ранее сообщал «Татар-информ», за сутки в Татарстане обнаружено 89 пациентов с коронавирусной инфекцией.