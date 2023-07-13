Еще 80 участков зарезервированы на ул.Портовой в Казани для развития нежилой застройки

Власти Казани зарезервировали еще 80 участков на ул.Портовой для комплексного развития территории нежилой застройки. Соответствующее постановление опубликовано сегодня в Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Документом предусмотрено, что «права собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков ограничиваются согласно земельному законодательству в связи с их резервированием для муниципальных нужд г.Казани в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ул.Портовой в Казани городские власти зарезервировали для муниципальных нужд 65 участков.

Резервирование участков проходит в рамках реализации плана комплексного развития территории Речного порта Казани. На месте существующей промзоны планируется построить 1,5 млн квадратных метров жилья, 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений, не менее четверти проектируемой территории (порядка 70 га) будут благоустроены и озеленены.

